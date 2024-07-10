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野生周潤發皮膚驚見多顆突起物 醫曝最有可能是這種瘤

記者沈能元／台北即時報導
69歲的周潤發喜愛跑步，日前他在中國北京朝陽公園跑步，同樣被民眾認出，大家也將合照分享到社群，但從照片中再次發現，他的手臂上出現幾顆突起物。台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，如果皮膚出現多發性的皮膚腫瘤，將以脂肪瘤最為常見。（取材自小紅書）
69歲的周潤發喜愛跑步，日前他在中國北京朝陽公園跑步，同樣被民眾認出，大家也將合照分享到社群，但從照片中再次發現，他的手臂上出現幾顆突起物。台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，如果皮膚出現多發性的皮膚腫瘤，將以脂肪瘤最為常見。（取材自小紅書）

69歲的周潤發喜愛跑步，日前他在中國北京朝陽公園跑步，同樣被民眾認出，大家也將合照分享到社群，但從照片中再次發現，他的手臂上出現幾顆突起物。台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，沒有直接看到周潤發的皮膚，無法準確判斷，但如果皮膚出現多發性的皮膚腫瘤，以脂肪瘤最為常見，且周潤發還在跑步運動，代表此皮膚突起物沒有造成健康上的疑慮。

黃毓惠說，脂肪瘤為皮膚良性腫瘤，主要好發於特殊體質的民眾，但也可能沒有原因，腫瘤數目常為一顆以上，又稱為多發性脂肪瘤，此為成熟的脂肪細胞過度增生所致，腫塊的邊緣清楚，可推移，外觀是軟軟圓圓，大小為最小一公分，最大可能超過十公分，最常見於四肢或軀幹等皮下的軟組織層，但也有生長在人體內的器官，如胃腸壁、腹腔、筋膜等，好發年齡為40到60歲的中年人。

黃毓惠指出，一般來說，脂肪瘤沒有症狀，較少發生惡性病變，但如果剛好長在血管或神經密集處，可能會引發疼痛；臨床上，曾收治一名患者因脂肪瘤就醫，經檢查發現，該腫瘤竟不是脂肪瘤，而是惡性腫瘤，雖然此類案件不多，但民眾對於皮膚腫瘤仍不可輕忽，若發現脂肪瘤突然變大或邊緣變得不清楚，有可能是其他病變，務必盡速就醫。

如何預防脂肪瘤？黃毓惠說，脂肪瘤由體質所致，與肥胖等其他因素較無關聯，因此無法從飲食等方面預防，而目前治療脂肪瘤只能採用手術切除，若對健康沒有疑慮，不一定要治療，但必須持續觀察、提高警覺，當出現異常變化，須經皮膚切片進一步檢查確認。

腫瘤 周潤發

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