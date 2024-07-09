近視破千度不是雷射就沒事 他看字扭曲竟是黃斑部病變

書田診所眼科主任醫師顏敏芳提醒，高度近視者各種眼部病變的風險都會比較高。（記者賴昀岫／攝影）

高度近視不是做了雷射就沒事！一名64歲男性原本有1200度高度近視，幾年動了白內障手術後，度數漸少，沒想到一段時間後卻出現閱讀時看字扭曲等症狀，檢查後才發現是高度近視引發黃斑部病變。醫師提醒，高度近視者各種眼部病變風險高，即便手術減輕了近視度數，仍應定期檢查。

台灣書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，64歲陳先生原本就有在眼科就醫紀錄，某天晚上閱讀時，突然覺得字體扭曲看不清而求診，詳細問診得知，陳先生先前雙眼近視度數高達1200度，在開完白內障手術後，近視度數大幅減少，自認為已沒有高度近視，也沒有做眼睛定期檢查。

顏敏芳提醒，高度近視黃斑部病變，是因高度近視造成眼軸過長，視網膜下產生新生血管造成出血或水腫，進而影響視力，使得看文字或影像出現扭曲變形，還可能有顏色分辨異常、看見固定中心黑影等症狀。

「高度近視本身就是一種疾病」，顏敏芳表示，眼軸變長的問題不可逆，不會因為雷射手術就回復眼球的形狀，這類患者仍然是屬於高危險群，以陳先生的狀況為例，經散瞳眼底檢查、光學共軛斷層掃描（OCT）及螢光眼底攝影檢查，發現為高度近視引發黃斑部病變，黃斑部下有不正常的血管滲漏，造成黃斑部水腫，看東西扭曲。

顏敏芳說，引起文字扭曲的可能原因，除了這次提到的高度近視黃斑部病變外，黃斑部皺褶、老年性黃斑部病變、糖尿病黃斑部水腫、視網膜血管阻塞等都是可能的原因。

高度近視者各種眼部病變的風險都會比較高，顏敏芳舉例，像是視網膜剝離、白內障、青光眼、黃斑部病變等，即使因屈光手術或白內障手術後近數度數減低，高度近視帶來的病變風險仍然存在，不可輕忽，不論是否因做過手術而減輕了近視度數，仍要維持定期檢查的習慣，才能早期發現眼睛是否出現病變。

治療方面，顏敏芳表示，目前健保 可事先送審申請給付眼內注射抗新生血管藥物，注射次數因病況而不同，早期進行治療，阻止視力繼續惡化，能降低失明風險，但治療後仍有復發的可能，須定期回診追蹤，以陳先生的狀況為例，治療2周後看字扭曲的情況改善。