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骨質疏鬆發生骨折 醫師提醒遇此狀況治療更困難

記者胡蓬生／苗栗即時報導
容志雄醫師提醒大家提早「存骨本」，遠離骨質疏鬆的威脅，才能預防骨折發生。（大千綜合醫院提供）
容志雄醫師提醒大家提早「存骨本」，遠離骨質疏鬆的威脅，才能預防骨折發生。（大千綜合醫院提供）

長者隨年齡增加，骨質容易流失，如果不小心跌倒或彎腰提重物時，易因骨質疏鬆造成脊椎壓迫性骨折，現行醫療透過灌骨泥的治療方式，可改善壓迫性骨折的疼痛，但若遇到早年因坐骨神經痛、骨刺或脊椎滑脫造成神經壓迫而接受過腰椎打鋼釘的病患，會因鋼釘影響灌骨泥位置，增加治療難度。台灣大千綜合醫院骨科醫師容志雄提醒，骨質密度及預防跌倒是長輩的重要課題，如不慎發生壓迫性骨折，且曾打鋼釘的病人，灌骨泥前務必要經醫師審慎評估。

容志雄表示，過去壓迫性骨折只能請病人臥床休息，慢慢等骨頭癒合，但此過程會非常疼痛且不適，受傷的那一節會越壓越扁造成駝背，有些病人甚至會壓迫到神經，出現讓人痛不欲生的神經痛。現行灌骨泥治療已相當成熟，且大幅改善病人疼痛感，許多長輩都較能接受。但如果骨折位置剛好在過去有打過鋼釘的地方，能進入灌骨泥的安全通道會被占據，導致治療受阻，就必須思考以其他方式來解決問題。

他分享近日治療的2個案例，其中一人是高齡93歲老婦，脊椎第3、4、5節曾手術打鋼釘，這次受傷剛好在第3節上緣，評估病人個子較高，且第一支鋼釘打入的位置較往下，因此利用上緣狹小的空間，才順利完成灌骨泥治療。另一名82歲的老婦，個子嬌小且鋼釘位置打得很好，能打入骨泥的空間更小，因此使用孩童專用的細小鋼針後，也成功灌入骨泥，解決壓迫性骨折的疼痛。這兩名病患治療難度都相當高，手術過程中透過C型臂X光機準確定位，才能在非常狹窄的空間下，精準將骨泥灌入受傷位置。

容志雄表示，接受灌骨泥治療後，最重要的是要注意後續預防跌倒及治療骨質疏鬆的問題，才能避免同樣問題再發生，由於骨質疏鬆沒有明顯症狀，易讓民眾忽略，但只要一跌倒或突然用力過猛，如彎腰搬重物等情形，就可能造成骨折。要預防骨質疏鬆，最好辦法是提早「存骨本」，包括攝取足夠的鈣質及蛋白質、適度曬太陽增加體內的維生素D3、維持運動習慣提升肌耐力、保持適當體重並養成健康的生活型態；保持骨質密度非常重要，建議民眾年輕時就要存好骨本，才能確保骨質健康。

82歲老婦因手術空間狹小，在X光機導引下，以細小鋼針(箭頭處)順利完成手術。（大...
82歲老婦因手術空間狹小，在X光機導引下，以細小鋼針(箭頭處)順利完成手術。（大千綜合醫院提供）
93歲老婦受傷位置在脊椎第3節上緣(紅圈箭頭處)，醫師必須利用狹小空間完成手術。...
93歲老婦受傷位置在脊椎第3節上緣(紅圈箭頭處)，醫師必須利用狹小空間完成手術。（大千綜合醫院提供）

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