骨質疏鬆發生骨折 醫師提醒遇此狀況治療更困難

容志雄醫師提醒大家提早「存骨本」，遠離骨質疏鬆的威脅，才能預防骨折發生。（大千綜合醫院提供）

長者隨年齡增加，骨質容易流失，如果不小心跌倒或彎腰提重物時，易因骨質疏鬆造成脊椎壓迫性骨折，現行醫療透過灌骨泥的治療方式，可改善壓迫性骨折的疼痛，但若遇到早年因坐骨神經痛、骨刺或脊椎滑脫造成神經壓迫而接受過腰椎打鋼釘的病患，會因鋼釘影響灌骨泥位置，增加治療難度。台灣大千綜合醫院骨科 醫師容志雄提醒，骨質密度及預防跌倒是長輩的重要課題，如不慎發生壓迫性骨折，且曾打鋼釘的病人，灌骨泥前務必要經醫師審慎評估。

容志雄表示，過去壓迫性骨折只能請病人臥床休息，慢慢等骨頭癒合，但此過程會非常疼痛且不適，受傷的那一節會越壓越扁造成駝背，有些病人甚至會壓迫到神經，出現讓人痛不欲生的神經痛。現行灌骨泥治療已相當成熟，且大幅改善病人疼痛感，許多長輩都較能接受。但如果骨折位置剛好在過去有打過鋼釘的地方，能進入灌骨泥的安全通道會被占據，導致治療受阻，就必須思考以其他方式來解決問題。

他分享近日治療的2個案例，其中一人是高齡93歲老婦，脊椎第3、4、5節曾手術打鋼釘，這次受傷剛好在第3節上緣，評估病人個子較高，且第一支鋼釘打入的位置較往下，因此利用上緣狹小的空間，才順利完成灌骨泥治療。另一名82歲的老婦，個子嬌小且鋼釘位置打得很好，能打入骨泥的空間更小，因此使用孩童專用的細小鋼針後，也成功灌入骨泥，解決壓迫性骨折的疼痛。這兩名病患治療難度都相當高，手術過程中透過C型臂X光機準確定位，才能在非常狹窄的空間下，精準將骨泥灌入受傷位置。