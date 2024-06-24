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余祥銓透露余天小中風 醫師提醒防再次中風要注意這些

記者李樹人／台北即時報導
余天夫妻24日至士林地方法院與女婿視訊。（記者許正宏／攝影）
余天夫妻24日至士林地方法院與女婿視訊。（記者許正宏／攝影）

台灣藝人余天女婿陳鑒（Gary）涉當詐團車手遭警方逮捕，因女兒余苑綺2022年罹癌過世留下一對家人，余天夫婦24日上午至士林地方法院家事調解庭，余天夫妻庭後指出，希望兩個可以一起到我們家，要探視隨時都可以。

余天的兒子余祥銓23日直播透露余天近況，告訴網友：「爸爸目前過得非常非常好，只是身體之前有小狀況，就是小中風，現在OK。」醫師指出，一般民眾所說「小中風」是「暫時性腦缺血（TIA）」，未來2至7天可能演變成真正的中風，一定要提高警覺。

根據元氣網報導，衛福部立桃園醫院神經內科主治醫師劉一宏受訪指出，根據醫學診斷定義，小中風是指「小範圍的中風」。一般民眾所說的「小中風」應是「暫時性腦缺血（TIA）」，是缺血性腦中風的主要危險因子，代表身體發出警訊，應盡速就醫治療並服藥控制。

過去暫時性腦缺血（Transientischemic attack，TIA）被定義為「因腦部缺血造成的突發、局部性神經功能喪失，通常不超過24小時」。2009年美國心臟協會與美國中風協會重新定義，TIA為「因局部大腦、脊髓或視網膜缺血造成的暫時性神經功能失常，未見急性梗塞」。

「暫時性腦缺血與中風不同。」劉一宏說，醫學上的小中風專指「小範圍的中風」，有時小到不在神經感測區，甚至是「無症狀」中風，難以監測，有時則是失智、記憶方面表現，不一定會在運動腦區造成手腳無力等症狀，所以症狀不明顯，但仍屬於中風。

劉一宏表示，為了和患者溝通時方便，對於「暫時性腦缺血」有時會以小中風代稱。暫時性腦缺血會出現單側手腳無力、臉歪嘴斜、口齒不清、手麻腳麻、複視或暫時性單眼失明等症狀，如果曾出現單側肢體無力及言語障礙，之後再中風的風險較高。

發生暫時性腦缺血，如何做才能有效預防未來中風？劉一宏指出，暫時性腦缺血（TIA）與高血糖、高血脂息息相關，可能因頸動脈或其他血管內斑塊剝落，流到較遠端的腦血管導致阻塞，治療上必須用藥穩定住斑塊，也要控制三高，如果用藥效果不佳，可以進一步考慮用血管支架治療，穩定血管內的斑塊。

暫時性腦缺血（TIA）是造成未來缺血性中風的主要危險因子，及早處置對預防中風有很大幫助。劉一宏說，藉由詳細的病史詢問、神經學檢查，配合實驗室檢驗及影像學評估，可排除疑似疾病，並針對危險因子加以矯正，包括注意患者血壓及血脂控制、使用抗血小板藥物，必要時施行頸動脈內膜切除術或放置動脈支架。

劉一宏指出，暫時性腦缺血導致後續中風的風險，可透過「ABCD²風險自評表」評估。中風最大風險的就是三高與抽菸，建議民眾注意日常飲食，戒除菸酒，並控制三高，避免中風。

中風 三高

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