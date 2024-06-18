以為是白內障…婦人患三高多年視力轉差 竟是糖尿病視網膜病變

新營醫院眼科主治醫師郭怡君提醒糖尿病患者須控制好血糖，避免血糖失控甚至眼睛失明。（新營醫院提供）

台灣50多歲陳女士因發現視力不明原因轉差，日前前往衛生福利 部新營醫院眼科求診，醫師檢查發現陳女為糖尿病視網膜病變，因陳女糖化血色素指數高達9，醫師除施以視網膜雷射治療外，也提醒更須控制好血糖，避免血糖失控甚至眼睛失明。

據知，陳女患有三高 多年，且因工作忙碌飲食不正常，糖尿病宿疾控制不佳。原以為自己視力不良只是白內障，開刀就可重見光明，不料接受散瞳檢查後，發現眼底已呈現增殖型糖尿病視網膜病變，且視網膜光學同調斷層掃描(OCT)呈現雙眼黃斑部水腫。

新營醫院眼科主治醫師郭怡君隨即幫患者安排眼底螢光血管攝影(FAG)送審玻璃體內抗新生血管藥物注射針劑，並讓患者接受視網膜雷射治療，避免糖尿病視網膜病變持續惡化。由於患者糖化血色素高達9，郭醫師也提醒患者要從根本血糖控制做起，以免血糖失控，嚴重甚至眼睛失明。

郭怡君說，早期糖尿病視網膜病變，大多自視網膜周邊開始，患者不一定有症狀，容易被輕忽，但此時是治療黃金時期，醫師可透過周邊視網膜雷射抑制新生血管繼續生長惡化，避免影響到中央視網膜區域；不過許多患者就醫時，都已嚴重影響到視力，除中心黃斑部受影響，也可能有玻璃體出血及牽引性視網膜剝離，需要手術才能恢復部分視力，無法完全正常。

另外，新生血管性青光眼，也是常導致糖尿病患失明原因，眼壓高讓患者飽受噁心嘔吐無法入睡折磨。因此，控制好血糖，是預防失明重要方法，建議即使沒有症狀，也要定期讓眼科醫師檢查和評估。特別是準備懷孕或是懷孕的糖尿病婦女，妊娠期間會大幅增加糖尿病視網膜病變的風險，必須比未懷孕的病友更密集追蹤。

郭怡君指出，一般來說，糖尿病分為第一型和第二型，第一型糖尿病為胰島素依賴型糖尿病，主要是自體免疫問題，診斷後5年內要接受第一次的散瞳眼底檢查。第二型糖尿病為非胰島素依賴型糖尿病，往往在診斷的當下可能已高血糖持續多年，建議診斷時就接受完整散瞳眼底檢查。