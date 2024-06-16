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日本關西6縣市手足口病拉緊報 疾管署：「1類人」赴日小心

記者沈能元／台北即時報導
日本關西地區爆發手足口病疫情，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，手足口病屬腸病毒症狀，主要由克沙奇病毒及腸病毒71型引起，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家長要帶5歲以下嬰幼兒赴日旅遊，須隨時注意嬰幼兒健康狀況。（聯合報系資料照片）
日本關西地區爆發手足口病疫情，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，手足口病屬腸病毒症狀，主要由克沙奇病毒及腸病毒71型引起，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家長要帶5歲以下嬰幼兒赴日旅遊，須隨時注意嬰幼兒健康狀況。（聯合報系資料照片）

日本關西地區爆發手足口病疫情，共有6個縣市達到警報等級。台灣衛福部疾管署發言人曾淑慧16日表示，手足口病屬腸病毒症狀，主要由克沙奇病毒及腸病毒71型引起，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，目前台灣腸病毒疫情也處於流行期，若家長要帶5歲以下嬰幼兒赴日旅遊，必須隨時注意嬰幼兒健康狀況。

據疾管署監測資料顯示，今年6月2日至8日，腸病毒門急診就診計1萬7967人次，較前一週1萬7128人次，上升4.9%，研判台灣疫情傳播風險持續；實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。今年共累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別是感染克沙奇A2型2例及克沙奇A10型1例，其中2例是未滿1歲幼童，病例數略低於去年同期的5例。

曾淑慧說，腸病毒為透過接觸及飛沫傳播，適合在濕、熱的環境下生存與傳播，隨著氣候逐漸炎熱，暑假期間民眾南來北往，出國旅遊機會多，腸病毒傳播風險提升，請民眾持續加強手部衛生，並注意環境清潔與消毒。此外，家長及教托育人員請多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

曾淑慧指出，腸病毒型別多元，除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，民眾應持續採行預防措施，如保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀盡速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒感染與侵襲。

曾淑慧再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。

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