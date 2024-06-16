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賴清德督軍、官校生疑熱傷害 腎臟醫：腎衰竭風險高

記者鄒尚謙／台北即時報導
陸軍軍官學校16日舉行「黃埔建校一百周年校慶」，圖為賴清德總統於觀禮台校閱部隊。（記者曾原信／攝影）
陸軍軍官學校16日舉行「黃埔建校一百周年校慶」，圖為賴清德總統於觀禮台校閱部隊。（記者曾原信／攝影）

台灣陸軍官校16日舉辦百年校慶，總統賴清德以三軍統帥的身分主持閱兵典禮，典禮期間一名學生因天氣悶熱，導致身體不適出現熱傷害症狀，一度無法起身，在同僚攙扶下離開。腎臟科醫師表示，天氣熱容易大量流汗，若水分攝取不足就容易產生熱傷害，一旦出現最嚴重中暑症狀，將開始腎臟衰竭，嚴重則出現橫紋肌溶解症，死亡率相當高。

陸軍官校下午將進行營區開放活動，由陸、海、空三軍官校及國防大學政戰學院、管理學院、理工學院等6所軍事校院學生，編成演習部隊接受校閱。本次典禮由賴清德總統親自主持。

不過，校慶儀式進行當中，突有一名學生疑因氣候過熱，導致身體不適，引發疑似熱傷害症狀，一度不支跪地，即使休息後也無力起身，最終在同僚攙扶下離隊休息。

林口長庚醫院臨床病毒中心主任顏宗海表示，民眾容易誤會因為天氣熱導致的不適症狀，通通都說成中暑，但其實熱傷害可分成四階段，其中最嚴重的才是中暑，且死亡率相當高，醫學上則依嚴重程度分類為，熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭，最後才是所謂的中暑。

顏宗海說，天氣炎熱在戶外長時間待著，又沒有進行防曬工作，很容易在大量流汗、缺乏水分的狀況下出現熱傷害，若要到「中暑」階段，就是人體控制溫度的中樞神經已經失去功能，無法進行散熱，會出現高燒、高溫且不退的狀況，且容易造成腎臟衰竭，死亡率高達3成至8成。

「人體4分之1的血液會流經腎臟，當水分不足腎臟壓力相當大。」顏宗海表示，當水分不足，人體不僅無法流汗散熱，腎臟的過濾功能時所需的水分也不足，很容易就出現橫紋肌溶解症、腎臟衰竭、多重器官衰竭，最終休克甚至死亡。

顏宗海提醒，每年夏天都會遇到許多橫紋肌溶解症個案，大多都是夏天打球運動，卻又忘記補充充足的水分，最終導致熱傷害；也要記得防曬的重要性，藥預防熱傷害最重要的就是「物理性防曬」，不要在豔陽下站太久，撐傘、戴帽子，可在陰涼處避暑，一旦出現熱暈厥就要趕緊送醫，運動者則務必注意補充水分。

陸軍軍官學校16日舉行「黃埔建校一百週年校慶」，典禮開始前鳴炮，一名學生疑因天氣...
陸軍軍官學校16日舉行「黃埔建校一百週年校慶」，典禮開始前鳴炮，一名學生疑因天氣過熱而出現熱暈厥症狀。（記者曾原信／攝影）

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