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寶林案46歲換肝女病逝 他曝個案生死交關之際做最後決定、醫協助放手

記者李青縈／台北即時報導
器捐病主中心董事長李明哲表示，活體捐贈需要修復身體，對國家生產能量影響非常大，期待屍體捐贈提高，讓活體器捐的比例減少。（本報資料照片）
器捐病主中心董事長李明哲表示，活體捐贈需要修復身體，對國家生產能量影響非常大，期待屍體捐贈提高，讓活體器捐的比例減少。（本報資料照片）

台灣寶林茶室中毒案11日增添一死，為曾接受肝臟移植的46歲女性。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長，也是萬芳醫院外科部兼任主治醫師李明哲表示，病人生前已經了解自身狀況，若是有機會活下去願意嘗試，但如果真的沒有辦法希望醫療團隊可以幫忙放手。

寶林茶室案因邦克列酸中毒所致，本月11日新增第6例死亡個案，為46歲女性，3月中下旬曾食用滑蛋河粉，並在4月中旬接受肝臟移植．一度在6月5日從加護病房轉到一般病房，10日再度進入加護病房，並在11日下午近4點過世。

李明哲表示，該個案雖然有換肝，但沒有辦法換肝並沒有辦法預期會馬上好轉，雖然一度有起色入住普通病房，並且靠著洗腎維持，但肺臟還是有受到毒素攻擊。過世當天上午就經歷急救、開刀以及心跳停止，下午甚至出現瞳孔放大，代表腦幹功能已經受損，無法回覆，就算插管還能維持幾天生命，但意義已經不大。

李明哲說，在病人生死交關之際，醫療團隊有跟個案溝通，個案了解自身狀況，但對生命熱愛仍追求，希望再有機會活下去時努力嘗試，但如果最後沒有辦法挽回時也可以協助放手。當時做肝臟移植團隊就是放手一搏，的確有好轉，但是到人生最後關頭家屬也瞭解她的狀況，不做最後掙扎。

李明哲

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