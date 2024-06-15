拜登G7峰會放空、對無人處詭異比讚 專家籲類似個案家屬注意3大指標

當北約飛行員完成跳傘表演時，總統拜登脫隊獨自走到旁邊比讚，行徑詭異。（取材自YouTube）

總統拜登 近期的健康狀況不斷被放大檢視，包含連連放空失神，在義大利 七國峰會（G7）上也出現對無人處比讚等詭異舉動，專家指出，老年人有時候注意力比較不容易集中，或是久了之後容易累，可能和體力不好、壓力太大等，導致注意力不集中有關。如果症狀持續發生，建議家人紀錄三大指標嚴重度、持續時間、頻率等，後續就醫向醫師說明紀錄，幫助找出原因。

白宮 本月10日舉行六月節慶祝活動，當副總統賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫艾默霍夫（Doug Emhoff）等人隨樂隊演奏起時，拜登被拍到微張嘴巴、雙眼眨都不眨一下，呆若木雞定格將近一分鐘，再次引起各界注目。

台北榮總神經醫學中心神經內科特約醫師王培寧分析，拜登可能是精神不濟放空，但仍有其他問題需要排除，例如癲癇發作、電解質不平衡、吃助眠藥物等，都可能導致白天精神不濟。如果像拜登時常精神不濟、放空，建議先做檢查，排除癲癇等疾病原因。

王培寧說，如果是偶發性的放空並不太有大礙，但如果持續出現且發生頻率高，都會建議進一步檢查，家屬可以把個案在什麼場合、出現這樣狀況、過了多久後回神等，逐一紀錄清楚，就醫時能幫助醫師診斷。

王培寧說，如果發現家人也有出現頻繁放空情況，如果是一個月偶發一次，家屬可先觀察半年，看頻率有無增加趨勢；如果2至3天就發生一次，該情況屬於發生頻率高，需觀察一至二個月是否連續出現相同現象，如果有，就需要進一步就醫。

王培寧指出，一般人失神或注意力不集中，大部分只要稍微叫喚，或是提醒一下就會回神，但如果單次持續太久，則建議及早就醫。

時常會放空失神、注意力不集中的個案，應避免從事需要專注集中的事情，像開車就有危險性，如果會失神忘記關火、容易燙到，就要避免讓個案從事烹飪活動，還是要多觀察有哪些危險情境。

相關檢查部分，王培寧說，基本會抽血，看有沒有代謝異常、電解質問題等，也會透過腦部檢查掃瞄腦波，整體而言，還是要觀察個案的嚴重度、持續時間、頻率等，就醫找出原因、對症下藥。

影片來源：YouTube