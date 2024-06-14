「膚質專家會議」共識 醫師建議自然光彩 不過度醫美

多名皮膚科醫師與中華民國美容醫學會聯合召開「膚質專家會議」，討論醫美最新趨勢，講究自然，不可過度醫療。（中華民國美容醫學會提供）

如何提升膚質，年輕、擁有光彩，這是現今國內外醫美領域最紅的議題，為此，台灣多名皮膚科醫師以及美容醫學會聯合召開「膚質專家會議」，與會專家認為，透過AART系統、六大膚質指標，可幫求美者進行全臉整合性評估，選擇最適合的醫美療程，不做過度醫療。

在網路平台被稱為「醫美里長伯」的林政賢醫師、美容醫學會常務理事王修含均表示，六大膚質指標為膚色、細紋、疤痕、毛孔、保濕度、平滑度，透過六大膚質指標檢測 膚況，可以讓民眾更能系統化地瞭解自身膚質缺點，以及最需改善的地方。

如何有效提升膚質是愛美人士關心焦點，為此，在這場專家會議中，小分子玻尿酸成為熱門議題，皮膚專科醫師楊心怡指出，隨著成分技術精進，玻尿酸進入小分子領域，具有抓水、保濕等特性，不再單一強調「支撐」效果。只需將少少劑量施打在真皮淺層，就能有效改變膚質，讓肌膚透亮，帶有彈性、光澤。

在醫美業界有「淚溝王子」稱號的黃耀麟醫師表示，小分子玻尿酸具有均勻膚色、撫平細紋和皺紋、減少疤痕、緊緻毛孔、保水提升光澤，以及平滑柔順肌膚紋理等效果，進而提升皮膚光亮感和支撐度。

臨床實證，小分子玻尿酸療程具有持久的深層補水效果，可讓肌膚柔順平滑。此外，也能緊緻毛孔、減少疤痕、撫平細紋，並讓膚色均勻，進而展現光澤，平均效果可達15個月。

黃耀麟醫師表示，小分子玻尿酸講求精準，跨出傳統填充的運用窠臼，提供醫美醫師更好的抗老武器。再者，僅作用於皮膚淺層，大幅減少術後風險，相對安全。

隨著醫美技術及觀念的精進，從求美者的需求諮詢、醫師的專業評估、雙方討論達成治療計畫的共識等診療過程中，不斷追求更科學化與個人化的形式，如膚質專家會議中談及的AART系統（Assessment評估患者需求、Anatomy了解生理結構、Range熟悉產品特性、Treatment擬定治療計畫）。

型男皮膚專科醫師黃政傑分享，走進診間的民眾都想改善膚質，但這說法籠統，而醫師建議方式也不見得如其所願。現在透過科學化AART系統，從評估量表上圖示可精準協助民眾找出最需改善的肌膚問題，有效促進雙方溝通。例如，在亮度、緊實度、細緻度等方面需要補強時，就選擇最適合的醫美複方組合，且盡量不要過度醫療。