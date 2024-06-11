陳奕迅熱到昏厥下巴骨裂 急診醫：中暑死亡率最高七成

徐德福指出，人體中心體溫一旦達到攝氏40.5度以上，合併無法排汗的「乾熱」狀態，就是熱傷害中最嚴重的中暑，死亡率高達5成，若症狀皮膚乾而紅死亡率更高達7成。示意圖。（本報資料照片）

知名港星陳奕迅（Eason）近日因打網球時中暑休克昏倒，導致下顎骨裂並且縫了30幾針，甚至因此得取消6場的巡迴演唱會。急診醫師表示，近期「氣溫熱、濕度高」相當容易出現熱傷害，當體溫過高、環境溫度也高，無法完成散熱時，血流無法順利進入腦部，就會出現「短暫昏厥」，運動中就無法維持平衡，導致受傷。

陳奕迅6月14日原預計在中國重慶舉辦6場「FEAR AND DREAMS」世界巡演，不過，11日早經紀公司卻發表延期聲明，指出陳奕迅10日下午於室外打網球時不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴嚴重撞擊地面，送醫檢查腮骨（下顎骨）骨裂、下巴皮膚破裂傷口深可見骨，緊急動刀，醫師叮嚀至少需要休息3周。

台北榮總醫院急診科主任徐德福表示，這兩天天氣熱，民眾外出不難感受到氣溫很高，同時「濕度也很高」，高濕度、高氣溫的狀況下，人體內容易蓄積熱能，又無法散熱到空氣中，因此就會出現程度不一的熱傷害，其中最嚴重便是「中暑」。

「中暑死亡率高達5成，若症狀皮膚乾而紅死亡率更高達7成。」徐德福指出，人體中心體溫一旦達到攝氏40.5度（華氏104.9度）以上，合併無法排汗的「乾熱」狀態，就是熱傷害中最嚴重的中暑，不但會意識改變，甚至會昏迷，在嚴重則是癲癇發作、眼睛上吊，此時得趕緊送醫救治。

至於運動中突然暈倒的狀況。徐德福表示，應是熱傷害剛開始的症狀「熱衰竭」，由於人體缺乏水分又持續移動，導致血流跑不到腦內，產生「姿勢性低血壓」短暫昏厥，運動中就會無法維持平衡，因此受傷；但只要到陰涼處、補充水分，休息過後即可恢復。

民眾天氣熱又外出運動要慎防中暑，徐德福提醒，民眾要注意補充水分，若劇烈運動，如籃球、馬拉松 、橄欖球1、2小時，至少要補充1000c.c.，若是散步等行程則補充500c.c.即可；若平常沒有運動習慣者，更容易出現熱傷害，得增加補充水分頻率。

徐德福也說，當遇到中暑患者，叫救護車或送醫途中時，除了移到陰涼處外，可以協助患者鬆開緊身衣物，減少束帶等裝備，非口鼻處潑灑水，冰水為佳，並且搧風增加熱能散失。