遭擒抱兩度重摔…陳菁徽臀部瘀青曝光 醫揭治療方式：嚴重時需服藥

民進黨立委鍾佳濱17日撂倒國民黨立委陳菁徽，陳重摔兩次，陳菁徽臀部的瘀青照也於18日曝光。（讀者提供）

台灣立法院17日審議國會改革法案，朝野立委爆發全武行，國民黨 立委陳菁徽遭民進黨 立委鍾佳濱撲倒，導致她重摔兩次，過程中她被鍾佳濱觸及臀部，陳菁徽臀部大規模瘀青照18日曝光。家醫科醫師指出，瘀青需先以冰敷處理，再以熱敷幫助身體吸收滲出液，除非面積很大或患者希望外觀快速恢復，才會使用抗發炎等藥物治療。

新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳表示，一般如果持續性出血，有明顯腫塊或組織壞死才會進行引流（俗稱放血），大部分皮下瘀青，在發生前一、二天，可以藉由冰敷，減少血管滲出液，緩解組織紅腫熱痛，其後再使用熱敷，幫助吸收滲出液，若患部面積很大，或患者希望外觀快速恢復時，才會配合局部抗發炎藥物、輕度類固醇、血管發炎反應的抑制藥物等藥物使用。

柳朋馳表示，瘀青會出血血液腫塊的情況，表示出血量較大，如患者發現硬塊感愈來愈嚴重，或者壓迫神經、肌肉，才必須積極處置，但機會不大，通常是高處跌落、撞傷等重大撞擊，才會導致嚴重問題；有時車禍導致大片挫傷的瘀青患者，雖風險不高但仍有機率發生感染，必須注意有無血管發炎等情況。

至於是否留下後遺症，柳朋馳說，大部分瘀青患者不會有嚴重後遺症，因為受傷情況多侷限在軟組織，除非在X光等影像學檢查中，發現骨頭受傷等問題，或瘀青合併肌肉血管神經損傷，才會留下嚴重後遺症，而瘀青屬於皮下組織受傷，不會留下傷疤。