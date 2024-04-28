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女性10人就有1人骨質疏鬆 醫：髖關節骨折 恐一病不起

記者鄒尚謙／台北即時報導
中華民國骨質疏鬆症學會表示，全球面對脆弱性骨折患者醫療品質都相當重視，尤其是「急性照護、康復治療、次級預防及政策制定」等。（中華民國骨質疏鬆症學會提供）
中華民國骨質疏鬆症學會表示，全球面對脆弱性骨折患者醫療品質都相當重視，尤其是「急性照護、康復治療、次級預防及政策制定」等。（中華民國骨質疏鬆症學會提供）

根據國健署統計，在台灣50歲以上女性中，每10人就有1人骨質疏鬆症。骨科醫師表示，台灣人普遍鈣攝取不足，而高齡長輩最擔心跌倒，連帶造成髖關節骨折，一旦術後照顧不足，很容易「一病不起」連帶造成死亡率上升，若健保能夠給付急性照顧費用，其實能夠有所改善。

國健署2017至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，全台50歲以上民眾骨質疏鬆的比例為8.1%，其中又以女性高於男性，女性約每10人就有1人有骨質疏鬆。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長、高雄大同醫院骨科醫師陳崇桓表示，台灣人普遍鈣質、維生素D攝取不足，而現代人通常難以攝取足量，尤其是上班族，要額外補充相關的營養補充品。

陳崇桓指出，髖部骨折預後相當重要，由於術後幾乎無法移動，且大多數發生在65至70歲以上高齡長者，尤其女性占大多數；大部分傷者都是因為「跌倒」所致，一旦造成髖部骨折在「黃金48小時」內開刀，預後狀況最佳，但這當中需要更專業整合的團隊，急性照顧若有健保照顧才能夠更加普及，許多患者回到家因為環境及照顧者能力上不允許，很難自行復健行走導致「幾乎不可能再恢復健康行走」。

西園醫院復健科主任醫師徐伯誠表示，若患者只開刀、缺乏復健，身體功能會隨著老化而衰退，研究顯示，術後一年約5成患者行走、坐、站或是如廁都會需人協助，高達9成患者走樓梯需攙扶。

徐伯誠說，髖關節骨折發生後，骨質流失高峰將在第10天至2個月後出現，且淨體重減少5%、體脂增加。有5成女性會在2個月後發生肌少症，而研究顯示肌少症和死亡率有相關。若能在手術隔天立刻開始復健，可降低包括肺炎、泌尿道感染等併發症。

中華民國骨質疏鬆症學會（TOA）表示，全球面對脆弱性骨折患者醫療品質都相當重視，特別是國際脆弱性骨折網絡組織（FFN）多年來致力於推廣「急性照護、康復治療、次級預防及政策制定」等，以整合跨領域團隊的力量提供全面的骨折後醫療照顧，包括骨科醫師、老年醫學科醫師、復健科醫師、護理師、物理治療師、職能治療師、營養師等領域。

骨科 中華民國 健保

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