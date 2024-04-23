我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

34歲OL半夜被尿意驚醒3次 醫曝有4狀況要特別留意

記者賴昀岫／台北即時報導
書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，膀胱過動症在台灣盛行率大約為17％至28％，女性略高於男性，季節交替時會加劇。（書田診所提供）
書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，膀胱過動症在台灣盛行率大約為17％至28％，女性略高於男性，季節交替時會加劇。（書田診所提供）

從事金融業34歲許小姐，上完廁所不到半小時，就覺得膀胱漲滿而緊繃，最近半夜被尿意驚醒2至3次，檢查發現是間質性膀胱炎合併膀胱過動症；71歲李先生則有攝護腺肥大，為了改善排尿無力、餘尿不盡，服藥治療數年，最近1至2個月，發現尿意來的又急又猛，好幾次到廁所都險些漏出尿來，原來是攝護腺肥大合併膀胱過動症作祟。

膀胱過動症在台盛行率大約為17％至28％，女略高於男，季節交替時加劇，若出現以下四症狀就要特別注意，都是膀胱過動症常見症狀：

1.經常有急尿感

2.出現急迫性尿失禁

3.白天排尿超過8次

4.晚上起床排尿超過2次

書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，膀胱過動是指膀胱內尿液尚未儲存到生理正常容量時，就開始傳遞神經訊號，使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常收縮的症狀。

張雲筑指出，近1至2個月氣溫劇烈變化，膀胱過動症患者增加2成，季節交替時，天氣變化使膀胱過動症的症狀加劇，忽冷忽熱會造成交感神經與副交感神經較難以穩定運作，無論是血管或是膀胱、骨盆底肌肉收縮，都可能會加重頻尿或急尿等膀胱過動的症狀。

張雲筑說，膀胱過動症這類膀胱神經肌肉功能疾病須藉由病史、症狀、尿液、影像、膀胱功能檢查等逐一分析，可能是單獨存在的下泌尿道刺激性症狀，但也常合併出現於有尿路感染、攝護腺肥大、尿路結石、糖尿病、間質性膀胱炎、神經病變等患者身上。

治療方面，張雲筑提到，生活習慣調整相當重要，建議膀胱過動症患者，減少刺激性飲食如咖啡、茶、辛辣食物，戒菸、適量攝取水分等；正規治療則包含藥物，物理治療或手術治療，須經由泌尿科醫師的評估，及良好的醫病溝通選擇合宜的治療方式。

上述許小姐平常咖啡不離手，從學生時就比別人常跑廁所，最近半夜常被尿意驚醒，白天精神不濟，工作效率大受影響。張雲筑提醒，不論頻尿、急尿或夜尿，第一個影響到的就是生活品質，對於睡眠、社交、工作等方面造成困擾，持續不理，真正的病因未改善，可能會損害身體機能，當有相關症狀時，應儘早就醫治療。

咖啡

上一則

門牙牢不牢固？口腔學專家：影響性功能

下一則

天氣多變過敏性鼻炎暴增 醫師提醒避開特定過敏原最重要

延伸閱讀

攝護腺肥大 半夜頻尿睡不好

攝護腺肥大 半夜頻尿睡不好
50多歲婦腰痛、頻尿 罹患罕見「膀胱平滑肌瘤」

50多歲婦腰痛、頻尿 罹患罕見「膀胱平滑肌瘤」
6旬婦子宮脫垂隱忍8年 引發腎衰竭

6旬婦子宮脫垂隱忍8年 引發腎衰竭
半夜頻尿6次吃安眠藥想改善睡眠 查出攝護腺肥大問題

半夜頻尿6次吃安眠藥想改善睡眠 查出攝護腺肥大問題

熱門新聞

振興醫院營養師營養師陳韻婷表示，蛋殼顏色和雞隻的品種或餵養的飼料相關，和營養價值沒有直接相關性。本報資料照片

這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

2024-04-18 15:51
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)

去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

2024-04-16 19:35
抗癌12年的部落客「星希亞」21日深夜突然傳出離世消息。（圖／星希亞提供，本報資料照片）

「星希亞」抗癌12年不敵肺腺癌 醫提醒3大環境風險因子

2024-04-22 04:49
彰化縣54歲蔡姓婦人向個案管理師諮詢第二型糖尿病的體重控制法。（記者簡慧珍／攝影）

186斷食竟酮酸中毒險喪命 醫指這一類人不能激烈斷食

2024-04-18 05:50
烹煮的飯菜當餐吃完最好，若吃不完應盡速在兩小時內放入冰箱冷藏。(本報資料照片)

剩菜剩飯別放涼才冷藏 反覆加熱吃 易孳生細菌、致癌物

2024-04-19 02:15
周刊報導，國民黨大老驚爆家暴醜聞，儘管有透過保全通報家暴中心，但社福機關至今未對此案開案調查，僅列追蹤。（本報資料照片）

藍營大老傳家暴 精神醫：肥胖與家暴有關且代代相傳

2024-04-17 04:48

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用