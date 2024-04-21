我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：資料中心推動AI及加密幣發展 但恐威脅氣候

內唐亞胡：數日之內對哈瑪斯升高軍事壓力

媽媽懷孕好辛苦 準爸爸也有7項功課得做好

記者鄒尚謙／台北即時報導
現代人生得晚也生得少，每個孩子都是寶貝，不僅準媽媽要迎接身心理上的變化，準爸比也要做好「準備功課」。（本報資料照片）
現代人生得晚也生得少，每個孩子都是寶貝，不僅準媽媽要迎接身心理上的變化，準爸比也要做好「準備功課」。（本報資料照片）

現代人生得晚也生得少，每個孩子都是寶貝，不僅準媽媽要迎接身心理上的變化，準爸比也要做好「準備功課」。台灣衛福部國健署7項提醒，讓準爸爸也能準備充足迎接新生命，參與孕產過程，讓另一半感受到貼心與用心。

迎接家庭新成員不僅僅是媽媽的工作，現代人養育孩子準備工作愈來愈多，重視孩子長遠的發展，要如何迎接新生命，讓他平安、健康的成長，是整個家庭都要動起來的過程。

國健署表示，媽媽在280天的孕產過程中，身心會有很大的改變，多數爸爸一開始可能無法體會伴侶懷孕的辛苦，但爸爸若能在孕產過程中全心全意的投入，對每一個細節都產生好奇並積極參與，不僅對媽媽來說意義重大，也是孩子出生後幸福感的重要地基，為加速掌握父職角色，可透過以下7點建議，讓整個家庭都快樂期待寶寶的來臨。

1、一起參與產檢：政府提供公費產檢共有14次，並有其他自費產檢項目，完整內容請利用延伸閱讀來了解。鼓勵爸爸可善用陪產檢假陪同媽媽產檢，諮詢醫師、助產師後共同決定產檢項目。透過產檢更清楚了解不同階段的胎兒成長及母體變化，不僅可以經歷孕育孩子的過程，也讓另一半感受到貼心與呵護。

2、了解懷孕及生產的資訊：現代資訊流通發達，透過像是書籍、雜誌、網站，都能獲得豐富且多元的知識資訊，國健署上的「爸爸手冊」也可以做為指南書，「孕產婦關懷網站」或「健康九九＋」網站之媽咪好孕館查詢，都可以幫助爸爸們了解及學習。

3、注意孕期營養均衡：懷孕後因為荷爾蒙的影響，飲食習慣可能不同於以往，有些媽媽因為孕吐而胃口不佳，有些媽媽則是胃口比懷孕前更好，當食物攝取太少或過多時，都可能導致營養不均衡。爸爸可以多關心另一半的營養狀況，準備合宜的食物，若需補充營養品、保健食品，建議諮詢專業醫師、藥師、營養師。

4、改善不良生活習慣：菸品對孕婦及胎兒會造成危害，二手菸、三手菸也是，如果您有抽菸習慣，請為了自己和親愛的家人努力戒菸吧！讓自己更健康，也能讓另一半在無菸環境下安心孕育寶寶。另外，爸爸也應陪伴另一半同步養成健康的飲食習慣，例如不吃高熱量食物、少吃油炸、勾芡、加工食品，或是宵夜、含糖飲料等，多選擇天然、當季、原型的食物，一起迎接健康新生活。

5、參加爸媽教室：許多產檢院所都會舉辦爸媽教室，邀請專業醫護人員、專家教授各種孕產、育兒知識，包括懷孕生產知識、生產減痛課程、哺餵母乳、新生兒照顧，請安排時間和伴侶一起去上課學習陪伴照顧的技巧，共同參與孕產過程。

6、準備孕產、育兒用品：懷孕期間要準備孕期、產後、育兒等相關用品，爸爸在此過程中也能認識這些產品的用途，同時學習相關育兒技巧，為將來的育兒做準備。

7、討論生產、哺乳及育兒計畫：面對新成員誕生後的生活變化，建議懷孕中後期的夫妻，雙方需要討論生產、哺乳及育兒計畫，例如生產方式、陪產、如何坐月子、哺乳方式、是否要留職停薪或請育嬰假、孩子日後如何照顧及家務勞動分擔等等，這些都必須提前安排，彼此有共識，事先做好溝通及準備。

上一則

孕媽咪要生了 陪產爸爸可做好5件事

延伸閱讀

孕媽咪要生了 陪產爸爸可做好5件事

孕媽咪要生了 陪產爸爸可做好5件事
撞破丈夫和媽媽親密連結 女子追溯推論驚覺「弟弟是他兒子」

撞破丈夫和媽媽親密連結 女子追溯推論驚覺「弟弟是他兒子」
MLB／指控包爾性暴力者反被告詐欺 包爾：我想要工作

MLB／指控包爾性暴力者反被告詐欺 包爾：我想要工作
娜塔莉懷孕 「獵魔士」亨利卡維爾要當爸爸了

娜塔莉懷孕 「獵魔士」亨利卡維爾要當爸爸了

熱門新聞

振興醫院營養師營養師陳韻婷表示，蛋殼顏色和雞隻的品種或餵養的飼料相關，和營養價值沒有直接相關性。本報資料照片

這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

2024-04-18 15:51
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)

去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

2024-04-16 19:35
國健署表示，透過改善不良的生活習慣，戒菸、戒酒、配合少油、少糖、少鹽及高纖的飲食原則，以及每周進行至少150分鐘以上的中度強度身體活動，透過以上7項生活建議，可以降低5成以上糖尿病的發生風險。示意圖。（123RF）

全台4人就有1人糖尿病前期 7招逆轉5成罹病率

2024-04-15 05:15
（取材自健康醫療網）

中醫：糖尿病屬「消渴症」飲食有3大禁忌

2024-04-15 01:25
彰化縣54歲蔡姓婦人向個案管理師諮詢第二型糖尿病的體重控制法。（記者簡慧珍／攝影）

186斷食竟酮酸中毒險喪命 醫指這一類人不能激烈斷食

2024-04-18 05:50
山豬38歲猝逝，令人震驚。（取材自臉書）

藝人山豬38歲猝逝 蘇一峰：呼吸中止症又感冒 相當危險

2024-04-15 04:47

超人氣

更多 >
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵