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新冠併發症數大減 台疾管署：疫情緩降、即將脫離流行期

記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示．新冠肺炎正在脫離高原期，現在屬於「黃燈」監測，如果疫情持續下降有望低於流行預期。（記者李青縈／攝影）
疾管署發言人曾淑慧表示．新冠肺炎正在脫離高原期，現在屬於「黃燈」監測，如果疫情持續下降有望低於流行預期。（記者李青縈／攝影）

新冠疫情脫離高原期，台灣疾管署發言人曾淑慧表示，新冠肺炎正在脫離高原期，現在屬於「黃燈」監測，如果疫情持續下降有望低於流行閾值。疫情中心主任郭宏偉指出，上周新增281例新冠本土確定病例（併發症），較前一周減少，未來預估皆現緩降趨勢。

上周（3月19至25日）新增281例新冠本土確定病例（併發症），較前一周新增409例下降；另上周新增53例死亡病例。近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （94%）為多，其次為BA.2.86 （4%)、及EG.5 （1%)；境外檢出病毒株以JN.1 （85%）為多，其次為BA.2.86 （13%）及EG.5 （2%）。

防疫醫師林詠青表示，南部1歲男童感染新冠出現併發症，其過往沒有潛在疾病，但沒有接種任何新冠疫苗。在3月中有發燒、咳嗽、流鼻水等類流感症狀；就醫症狀雖有改善，但5天後反覆發燒、活動力、食慾下降，新冠快篩陽性且出現肺炎，住加護病房，三天後轉普通病房，預計今天會出院。

曾淑慧說，新冠疫情目前正在脫離高原期，疫情處於「黃燈」，如果持續下降，連續兩周達到預期，就會轉於「綠燈」。郭宏偉補充，新冠的閾值訂定是以去年3月20日到現在每一周的併發症發生率來推算，目前設定為每十萬人1.47併發症最為標準，如果連續兩周低於閾值就會宣布新冠脫離流行期。

目前XBB新冠疫苗迄今已累計接種229.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計203.2萬人次，Novavax XBB疫苗累計26.2萬人次，全國接種率9.66%。目前尚餘莫德納XBB疫苗約373.4萬劑、Novavax XBB疫苗約12.4萬劑。曾淑慧提醒，接種XBB疫苗是有效提升對抗目前主流變異株之免疫保護力，不僅對新冠輕症預防效果佳，更能降低併發重症或死亡之風險。

疫苗 疫情 併發症

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