穿鞋不穿襪腳發臭沒在意 運匠香港腳變蜂窩性組織炎

醫師鄭孟瑜（左）提醒民眾，不可輕忽皮膚傷口，以免蜂窩性組織炎上身。（亞大醫院提供）

台灣台中40歲黃姓司機為圖涼快，穿鞋沒穿襪，鞋子濕掉也沒弄乾，日前左小腿紅腫、惡化忍了三天，才就醫，醫師發現他的腳趾有香港 腳（足癬），小腿明顯紅腫痛及發熱，研判是蜂窩性組織炎惹禍，經抗生素治療後，症狀顯著改善。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師鄭孟瑜說，蜂窩性組織炎指皮膚軟組織受到感染，初期狀況輕微，以局部紅腫熱痛表現，若情況惡化，嚴重者甚至截肢才能保命，因此，及早診斷治療，是避免嚴重併發症 的關鍵。

鄭孟瑜舉例，黃姓運因工作長時間坐在車內，為了圖個涼快，幾乎都沒有穿襪子，即使鞋子濕掉也可能沒空弄乾，經年累月下，足底出現臭味，但他依舊不以為意，導致汗水與黴菌長期都悶在鞋子裡，黃姓運匠因為香港腳問題出現破口，才導致小腿紅腫熱痛。

鄭孟瑜提醒，蜂窩性組織炎的高風險群，主要是有開放性傷口、靜脈回流差、淋巴回流不佳以及曾罹患過蜂窩性組織炎者居多，最常見的徵兆就是遭感染皮膚附近出現紅腫熱痛，之後範圍會逐步擴大，伴隨發燒、淋巴腺腫、形成水泡，嚴重時可能往組織筋膜層感染，造成壞死性筋膜炎，嚴重可能造成敗血性休克等等症狀。