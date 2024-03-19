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3成民眾對麻醉未知 麻醉醫師破解迷思

記者鄒尚謙／台北即時報導
劉治民說，麻醉有三要素，第一是睡眠、第二肌肉放鬆、第三疼痛阻斷，三項都可以單獨處理，不會因素甦醒而有疼痛感。（記者鄒尚謙／攝影）
劉治民說，麻醉有三要素，第一是睡眠、第二肌肉放鬆、第三疼痛阻斷，三項都可以單獨處理，不會因素甦醒而有疼痛感。（記者鄒尚謙／攝影）

麻醉是手術治療中至關重要的環節，不過許多民眾對於麻醉相當憂心，研究顯示四分之一民眾對麻醉感到沒有安全感。根據2010年研究顯示，台灣麻醉死亡率高達10萬分之12，高出國外許多。不過，台灣麻醉醫學會理事長余黃平表示，這10多年麻醉技術進步，已降至10萬分之1左右，數據已與歐美先進各國併齊。

根據2010年台灣麻醉學雜誌發表的論文報告指出，台灣麻醉相關死亡率高達十萬分之十二，高出美國、日本將近12倍。同時，根據研究也顯示，約26.7%的民眾對麻醉感到沒有安全感，而33.2%民眾表示對麻醉感到未知，顯示民眾對於麻醉領域的不了解。

余黃平表示，2010年當時的數據與現在差異甚遠，台灣麻醉技術10多年來一直在進步，台灣麻醉死亡率跟世界先進指標，例如歐美、日本等，數據上都已相當接近，約在10萬分之1到3左右。

台大醫院麻醉部醫師劉治民說，以台大為例，由於收治急、重、難、老、病、衰等高風險族群患者較多，因此麻醉併發症風險相對高，但台大的麻醉死亡率仍非常低；而麻醉死亡率在全球統計上，在病患身體狀況不良的情況下，因麻醉而直接導致死亡的風險，大於因手術而直接導致的死亡風險，全球確實都面臨這樣的狀況。

「因此術前病患開始自行準備相當重要。」劉治民表示，若病患能夠在術前2周從事一些體能訓練運動，同時有醫療團隊介入提供適合的營養補充，預後狀況其實就可以相當好，是預防醫學的延伸。

不過，患者在手術過程當中，也可能術中甦醒，造成許多民眾擔憂之一。劉治民說，麻醉有三要素，第一是睡眠、第二肌肉放鬆、第三疼痛阻斷，三項都可以單獨處理，不會因素甦醒而有疼痛感，而麻醉過程中會進行全程睡眠監控，降低了7成意外清醒可能。

至於半身麻醉是否就比全身麻醉低風險？劉治民指出，手術麻醉都屬於綜合性的麻醉，鎮靜舒眠狀態下執行高侵入性手術，是為了緩解病患焦慮情緒，也降低病患心血管不穩定，例如血壓飆高、心律不整，因此會結合舒眠加上半身麻醉或是區域止痛，沒有誰比較安全，都是綜合性的評估，這也是民眾常有的迷思。

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