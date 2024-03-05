睡覺打呼是健康警訊 醫曝2特徵：「這類人」中風機率飆4倍

台灣睡眠醫學學會統計，近7成國人有打鼾困擾，另也有6成女性表示另一半睡覺會打呼，應注意是睡眠呼吸中止症的高危險群。（台灣睡眠醫學學會提供）

睡眠關乎一個人的生活品質，睡不好甚至容易導致情緒問題，焦慮甚至憂鬱。台灣睡眠醫學會理事長周昆達表示，全台約有460萬人患有睡眠障礙，而阻塞型睡眠呼吸中止症者超過70萬名，中風 機率比起一般健康的人高出近4倍，千萬不可輕忽，若發現枕邊人有類似情形，務必趕緊尋求醫療協助。

睡眠品質好隔天起床精神爽，任何事情處理起來都順風順水，一旦睡不好，容易導致身體衰弱、精神耗損。台灣睡眠醫學表示，從數據來看，全台約有460萬人患有睡眠障礙，推估患有阻塞型睡眠呼吸中止症者超過70萬名，已嚴重威脅國人健康，臨床上也不乏患者在睡眠中猝死 的案例。

周昆達指出，睡眠呼吸中止症會造成心臟負荷增加、血壓上升、血管內皮功能異常，長期下來還會導致中風及心肌梗塞的機率倍增。美國睡眠心臟健康研究會（SHHS）曾指出，阻塞型睡眠呼吸中止症患者，中風機率比起一般健康的人高出近4倍，未來罹患失智症的風險也會大幅提升，呼籲民眾不可輕忽。

「睡覺打呼，可能是身體發出的健康警訊。」周坤達說，睡眠呼吸中止症患者，睡眠時上呼吸道會塌陷，其中很重要的表徵是打呼「特別大聲」，甚至會有明顯的呼吸暫停。台灣睡眠醫學學會曾統計，近7成國人有打呼困擾，另外也有6成女性表示另一半睡覺會打呼，其中逾3成是睡眠呼吸中止症的高危險群。因此，可以適時評估自己或枕邊人是否患有睡眠呼吸中止症、進而預防疾病帶來的健康危害。

周坤達表示，3月15日是世界睡眠日，主題為「健康睡眠力，活出超能力」，為了呼籲民眾重視自身健康狀況，進而主動至醫療院所檢查、避免延誤就醫，台灣睡眠醫學學會攜手亞東、振興、台北馬偕、淡水馬偕、國軍桃園總醫院新竹分院及國軍高雄總醫院，自3月1日起舉辦世界睡眠日北中南巡迴宣導活動。民眾只要至活動現場填寫基本資料，即可獲取闖關卡，完成自我睡眠檢測 量表、參與猜打呼聲活動，可以現場依據檢測結果與醫師進行個別討論、評估，即時掌握自身或枕邊人的睡眠問題。