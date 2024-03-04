我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

歌手張洪量妻子換肝仍不幸病逝 醫揭手術成敗三大因素

記者沈能元／台北即時報導
歌手張洪量（右）妻子Kate（左）於2021年底因肝硬化進行換肝手術成功，不料今傳出她在換肝1年後肝臟發生異常，於2022年已不幸病逝。（本報資料照片）
歌手張洪量（右）妻子Kate（左）於2021年底因肝硬化進行換肝手術成功，不料今傳出她在換肝1年後肝臟發生異常，於2022年已不幸病逝。（本報資料照片）

情歌才子張洪量2008年和立陶宛籍體操選手吉卡特麗娜瑟爾烏（Jekaterina Servut，暱稱Kate）結婚，育有一對子女，但Kate於2021年底，因肝硬化在高雄長庚醫院進行換肝手術成功，不料今傳出她在換肝1年後肝臟發生異常，於2022年已不幸病逝。

中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐說，換肝手術成功與否，取決於三大因素，第一、手術技術成熟與否，而手術技術與執行換肝個案數息息相關，以高雄長庚醫院換肝個案，為國內首屈一指來說，技術應該不是問題。

其次、捐贈者的肝臟健康與否，如肝功能的情形、有無脂肪肝、肝臟大小等，對換肝手術也有一定的影響；第三、受贈者的身體狀況、條件，是否可以接受新的肝臟，而患者手術後一周都需密切觀察，有無出血、感染情形，避免影響手術成敗，但在國內因換肝手術死亡的個案，確實少見。

陳堯俐表示，台灣民眾換肝原因，多為B肝、C肝及酒精性肝炎造成肝硬化，或肝硬化進而引發肝癌所致，若要避免肝硬化、肝癌，建議有喝酒習慣的人，應該盡速戒酒，已有肝硬化者應每半年至一年定期檢查一次，隨時注意肝硬化狀況，避免惡化為肝癌，最後須走上換肝一途。

立陶宛

上一則

30年老菸槍肺癌晚期「奇蹟治癒」 醫師曝這關鍵原因

延伸閱讀

約30名醫師參與手術 日男孩接受3親人活體器官捐贈 創世界首例順利出院

約30名醫師參與手術 日男孩接受3親人活體器官捐贈 創世界首例順利出院
「點讀機女孩」開顱摘腦瘤 網友：快快好起來

「點讀機女孩」開顱摘腦瘤 網友：快快好起來
張洪量慟失愛妻 演唱會流下男兒淚

張洪量慟失愛妻 演唱會流下男兒淚
想健身成猛男？印度男吞硬幣補「鋅」 劇烈腹痛20天

想健身成猛男？印度男吞硬幣補「鋅」 劇烈腹痛20天

熱門新聞

衛生官員建議，即使在秋季已經接種補強針，年長者仍應該再接種另一劑新冠肺炎疫苗。(路透)

即使已接種補強針 CDC：65歲以上仍應再打這種新冠疫苗

2024-03-01 17:49
調查顯示，每3人就有1人罹患帶狀疱疹。（本報資料照片）

比生產還痛 每3人有1人罹「這」病 生病關鍵是年紀

2024-02-28 04:38
藝人小S公公許慶祥（左）1日早上突然在家裡因心肌梗塞離世，享壽84歲。（本報資料照片）

小S公公心肌梗塞過世 醫曝發作徵兆：寧可被罵也要就醫

2024-03-02 03:48
賈玲公開健康餐便當。（取材自微博）

賈玲1年內激瘦50公斤食譜曝光 醫生、營養師看了都搖頭

2024-02-27 02:20
維生素E可幫助生育、抗老化、提升免疫力、有益心血管健康。(圖／123RF)

維生素E 食補更有效 堅果、酪梨等4食物最多

2024-02-26 01:00
藝人黃馨儀分享小孩黴菌感染。圖／和展影視提供

女星疏忽沒將襪子分開洗 兒子染黴菌痛到憋尿1整天

2024-02-27 12:48

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰