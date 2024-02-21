小兄妹拚課業每天睡6小時 兒科醫心疼：比當兵還累

小兒科醫師巫漢盟看了小兄妹每天的行程好心疼，直呼「感覺比當兵還累」。（取材自臉書）

一名補習班教師近日在臉書 分享，一對國小兄妹成績十分優秀，並在文內PO出2人每天的行程表，包括每天清晨5:50起床做功課、上課、補習及練琴，吃飯只能在車上吃，直到深夜11:30才上床睡覺，一天睡不到6.5小時。台灣小兒科醫師巫漢盟看了好心疼，直呼這樣的行程「感覺比當兵還累」，並憂心這兩位孩子「可能高壓下不太會表達」。

「現在忙的時候，我只能在桌上花3分鐘吃完一個便當，老婆常覺得我很可憐，但我更心疼那兩位睡不飽還只能在車上吃晚餐的孩子。」小兒科醫師巫漢盟於臉書粉專透露，他小學的時候，因媽媽工作忙碌無暇照顧他，雖媽媽有買了測驗卷，但他都沒在寫，童年主要都在看電視、打電動和做模型。

有網友在粉團留言，「11：30後還有力氣洗澡嗎？還是一邊洗澡一邊學習」。巫漢盟無奈表示，「感覺比當兵還累」；另有人關心孩子的身心狀況，他則憂心地說，「可能高壓下不太會表達」。

康寧醫院心血管外科主治醫師吳欣岱也於臉書表示，很多人在傳某補習班兄妹的教養文，超短的睡眠時間跟超多功課、吃飯要在車上吃，看完真的有點為小朋友心疼。

關於教養問題，吳欣岱說，她一律原則就是與其要求小孩不如要求自己。以前聽過一個故事是，有個媽媽生了兩個兒子，望子成龍不斷要求，搞得親子 關係很緊張、小孩表現也不見起色。有一天媽媽突然醒了，發現自己拿要求小孩的時間和精力來要求自己，效果不是好多了嗎？結果該名媽媽的事業突飛猛進，成長到兩個兒子躺著什麼都不做，就不愁吃穿的程度。

吳欣岱說，其實心臟外科生活、選舉期間，在車上吃飯、睡眠時間壓縮、要不斷吸收知識和要求自己表現，這個好像都是自己過去的生活。但因為內在動機夠強，有想要達成的目標，所以這樣的生活辛苦但我很開心。但如果是自己不想做的事，她可能連出門都懶。

「人都是這樣，總要有真心想做的事情，人生才有意義。其他人就算是爸媽，怎樣乾著急都沒有用。」