她流感肺炎住院驗出黴漿菌竟「大白肺」 蘇一峰：免疫天擇開始了

蘇一峰表示，最近常見好幾種病原體混雜的肺部感染，「環境的免疫天擇開始了」。（本報資料照片）

春節期間疫情 恐變嚴重。台灣胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰近日在臉書示警，新冠疫情過年期間造成很多重症大白肺，「內科ICU有兩三成左右」。他11日再透露1案例，流感 肺炎住院後驗出黴漿菌 ，後來痰液培養長出肺炎鏈球菌，惡化為重症大白肺插管了。

蘇一峰表示，一名60歲女性病人，住院一開始是驗出流感肺炎住院，住院後驗出黴漿菌，後來痰液培養長出肺炎鏈球菌，然後就重症大白肺插管了。

他說，最近常見好幾種病原體混雜的肺部感染，「環境的免疫天擇開始了」。

疾管署監測資料顯示，今年自1月以來，多種呼吸道病原體同時於社區中活動，類流感及COVID-19疫情現呈上升趨勢或處流行期，依據往年經驗，急診類流感就診人次於農曆春節期間將達高峰，提醒民眾若自身或親友為65歲以上長者、具慢性病史等高危險群，應特別留意健康狀況，並請提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

疾管署說，春節期間各縣市衛生局公布呼吸道傳染病特別門診醫院共計156家，規畫開設約1155診次（含347診次兒科特別門診） ，並陸續公布相關就醫資訊於衛生局網站，供民眾做查詢。如有症狀需就醫時，請優先選擇就近診所或醫院門診，避免湧入急診。