腦中風患者增最年輕不到40歲 醫提醒這2件事要注意

天氣變化大，腦中風跟心肌梗塞發生機率增。（本報資料照片）

今年春節冷颼颼，有神經內科醫師在今年過年已收治6名腦中風 患者，且每年冬天天氣變化，腦中風跟心肌梗塞發生機率都會比較高，而本周收治的中風患者，確實有比上周多，提醒民眾喝酒、熬夜都要量力而為，有服用藥物的患者，更不可因為過年就停藥。

連日受強烈大陸冷氣團影響，除夕以來連日低溫 ，台灣衛福部立雙和醫院副院長、神經內科主治醫師陳龍說，過年以來到目前為止，已收治有6個腦中風患者，低溫就是其中的風險因子，還有一名阿嬤本身有心房顫動病史，但過年期間忘記吃藥而送醫，所幸經過及時的動脈取栓，目前已轉至普通病房，提醒民眾吃藥不保證不會中風，但不吃藥的風險一定會提高。

一般中風常見「缺血性中風」及「出血性中風」兩類，分別為因腦血管阻塞或破裂，造成的缺血或血塊壓迫影響血流供應，整體而言以缺血性中風較多。陳龍說，他前幾天值班時，一天就來2名腦中風患者，一個是高齡90幾歲的患者，幸好在3小時的黃金時間送醫，符合使用血栓溶解要記得時間，今天觀察手腳活動情形佳；另名患者則是30幾歲的年輕人，症狀仍在觀察中。

陳龍進一步指出，年節假期親友相聚，有些人一高興就大吃大喝，酒更是一杯接一杯地喝，熬夜打麻將更是不少人的共同生活體驗。提醒民眾，不要因為不好意思而多吃一碗飯、多喝一杯酒，熬夜守歲也要量力而為，最重要的是要按時吃藥。

冬天更要多喝水，陳龍表示，喝茶、咖啡都不太能算喝水，還是要多補充白開水，避免血液過於黏稠而阻塞，如有高血壓、高血糖、高血脂等三高 病史的族群，血壓與血糖監測不能跟著放假，同時也要適當運動，「該做的功課還是要做」。

近幾年中風的年輕患者數有變多，主要影響因子包括工作壓力、熬夜等，陳龍提醒，即便做了健檢，但許多民眾看到一點紅字，會覺得自己還年輕，就沒有就醫追蹤危險因子，「其實早就有警訊了」，提醒民眾要多注意，「有年輕人來了才知道，自己血壓跟膽固醇高，也有患者來才發現，自己的血管已經塞住好幾條」。

陳龍提醒，急性中風要把握搶救黃金3小時，當「微笑、舉手、說你好」等三個指標中，其中一項無法完成，就要在第一時間打119送醫，因為有些高風險族群自己沒有察覺，所以家屬更應該注意相關細節。