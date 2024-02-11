我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

腦中風患者增最年輕不到40歲 醫提醒這2件事要注意

記者賴昀岫／台北即時報導
天氣變化大，腦中風跟心肌梗塞發生機率增。（本報資料照片）
天氣變化大，腦中風跟心肌梗塞發生機率增。（本報資料照片）

今年春節冷颼颼，有神經內科醫師在今年過年已收治6名腦中風患者，且每年冬天天氣變化，腦中風跟心肌梗塞發生機率都會比較高，而本周收治的中風患者，確實有比上周多，提醒民眾喝酒、熬夜都要量力而為，有服用藥物的患者，更不可因為過年就停藥。

連日受強烈大陸冷氣團影響，除夕以來連日低溫，台灣衛福部立雙和醫院副院長、神經內科主治醫師陳龍說，過年以來到目前為止，已收治有6個腦中風患者，低溫就是其中的風險因子，還有一名阿嬤本身有心房顫動病史，但過年期間忘記吃藥而送醫，所幸經過及時的動脈取栓，目前已轉至普通病房，提醒民眾吃藥不保證不會中風，但不吃藥的風險一定會提高。

一般中風常見「缺血性中風」及「出血性中風」兩類，分別為因腦血管阻塞或破裂，造成的缺血或血塊壓迫影響血流供應，整體而言以缺血性中風較多。陳龍說，他前幾天值班時，一天就來2名腦中風患者，一個是高齡90幾歲的患者，幸好在3小時的黃金時間送醫，符合使用血栓溶解要記得時間，今天觀察手腳活動情形佳；另名患者則是30幾歲的年輕人，症狀仍在觀察中。

陳龍進一步指出，年節假期親友相聚，有些人一高興就大吃大喝，酒更是一杯接一杯地喝，熬夜打麻將更是不少人的共同生活體驗。提醒民眾，不要因為不好意思而多吃一碗飯、多喝一杯酒，熬夜守歲也要量力而為，最重要的是要按時吃藥。

冬天更要多喝水，陳龍表示，喝茶、咖啡都不太能算喝水，還是要多補充白開水，避免血液過於黏稠而阻塞，如有高血壓、高血糖、高血脂等三高病史的族群，血壓與血糖監測不能跟著放假，同時也要適當運動，「該做的功課還是要做」。

近幾年中風的年輕患者數有變多，主要影響因子包括工作壓力、熬夜等，陳龍提醒，即便做了健檢，但許多民眾看到一點紅字，會覺得自己還年輕，就沒有就醫追蹤危險因子，「其實早就有警訊了」，提醒民眾要多注意，「有年輕人來了才知道，自己血壓跟膽固醇高，也有患者來才發現，自己的血管已經塞住好幾條」。

陳龍提醒，急性中風要把握搶救黃金3小時，當「微笑、舉手、說你好」等三個指標中，其中一項無法完成，就要在第一時間打119送醫，因為有些高風險族群自己沒有察覺，所以家屬更應該注意相關細節。

中風 低溫 三高

上一則

自體軟骨治膝傷 走路打球不再痛

延伸閱讀

王家衛「繁花」用夯曲疑侵權 趙傳：沒人跟我談過版權

王家衛「繁花」用夯曲疑侵權 趙傳：沒人跟我談過版權
「繁花」爆乳領班解釦搏上位 曾海上全裸戰3男奪影后

「繁花」爆乳領班解釦搏上位 曾海上全裸戰3男奪影后
「繁花」最神秘女人 芳妹：王家衛讓我學會用背演戲

「繁花」最神秘女人 芳妹：王家衛讓我學會用背演戲
「繁花」中最神秘的女人… 芳妹：王家衛讓我學會用背部演戲

「繁花」中最神秘的女人… 芳妹：王家衛讓我學會用背部演戲

熱門新聞

泌尿科醫師推薦，南瓜子對泌尿系統和健康有益。（本報資料照片）

泌尿醫曝「這零食」好處多 調節攝護腺、防結石又助眠

2024-02-08 20:55
肉類能夠給人身體提供的營養，許多不可被素食替代。(Pexels)

快看世界／營養專家：日常飲食中 盡量優先這一樣

2024-02-07 15:45
桃園市長張善政3日開車發生車禍，送醫幸無大礙，詳細肇因仍待查。（本報資料照片）

張善政夫妻國道車禍 醫：中年後反應變慢 上路避免做2事

2024-02-04 17:23
住在日本沖繩縣國頭郡恩納村97歲的喜久山濱子是當地有名的「超級阿嬤」，生性樂觀、身體硬朗。年輕時從事觀光業，70歲以後退休務農，做做賣菜生意。中央社

沖繩健康專家談「風車祭」 超級阿嬤身藏長壽秘訣

2024-02-10 12:16
4日是24節氣的立春，天氣舒適，此時穿衣應著重「上薄下厚」，也就是上半身應採「洋蔥式」穿衣法，下半身則應以長褲、長裙等為主，盡量先不要穿短褲、短裙等。示意圖。（記者陳正興／攝影）

立春養生 穿衣上薄下厚、飲食少酸多辛 中醫師這樣解釋

2024-02-04 05:15
醫檢總是紅字、藥越吃越多還是不對勁 ，不妨找生活形態醫師協助。（記者周宗禎／攝影）

醫檢總是紅字 藥越吃越多還是不對勁 不妨找這種醫師

2024-02-05 17:30

超人氣

更多 >
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？
足球／中友誼賽全告吹 北京足協：無舉辦梅西參加相關比賽計畫

足球／中友誼賽全告吹 北京足協：無舉辦梅西參加相關比賽計畫