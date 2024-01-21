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牙醫師蔡宛儒自認「雞婆」 為孕婦看牙 提醒寶寶也要顧

記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒建議家長，孩子從小定期帶去牙科檢查，有助讓孩子不要過分害怕看牙醫，還可及早發現治療，減輕患者的痛苦。（記者邱瑞杰／攝影）
衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒建議家長，孩子從小定期帶去牙科檢查，有助讓孩子不要過分害怕看牙醫，還可及早發現治療，減輕患者的痛苦。（記者邱瑞杰／攝影）

台灣牙科特殊需求醫療資源分布不均，家屬陪患者就醫受折騰。衛福部基隆醫院開設身心障礙者特別門診的牙科主任蔡宛儒建議家長，孩子從小就要規律的帶去做口腔定期檢查，讓看牙像去公園、親子館或圖書館般自然，讓孩子不要過分害怕看牙醫，還可及早發現治療，防止惡化，減輕患者的痛苦。

蔡宛儒說，有些牙科特殊需求者感到牙痛，但沒法向家長正確表達牙痛，家長也不知道他的異常舉止是因為牙痛，導致等到很嚴重的時候才就醫。如果有定期檢查發現，發現蛀了小洞，補起來就好，不用等到嚴重時，要做根管治療、套牙套，多花時間多花錢。

不管特殊需求者或一般孩子、兒童或大人，蔡宛儒認為做好日常保健，定期檢查，早期治療最重要。不要因為痛了才看診，就能減輕痛苦。

「我是一個雞婆的人」，蔡宛儒無論在門診衛教活動，總是不厭其煩的提醒民眾定檢的重要性。只要孕婦來看診，就會叮嚀孩子還沒滿一歲，只要長牙就應該帶來看診。

今年7歲的「小華」重度腦麻，是多重障礙兒。她的媽媽說，曾聽過小孩7歲以前蛀牙是父母的責任，女兒因為腦麻，咬合等功能不如一般孩子，又會溢奶，真得很擔心女兒因蛀牙導致滿口爛牙。

小華媽媽非常重視女兒的口腔衛生和牙齒健康，除了每天幫忙刷牙、用牙線清潔齒縫，未滿周歲就帶去部基掛號，讓蔡宛儒看診照護，並且一直定期帶去診間塗氟，早已熟悉診間環境和流程，讓小華可獨自躺在診療椅，不需束縛就能完成檢查和治療，讓媽媽不再覺得煎熬。

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