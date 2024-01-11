避免「選舉壓力障礙」 精神科醫師分享4項招式

要避免情緒受選舉影響，黃仕奇醫師建議減少討論政治議題的時間，才能不過度投入。（大千醫療社團法人南勢醫院提供）

台灣總統及立委大選已至選前關鍵時刻，除候選人及團隊繃緊神經，不少人也因過於投入選舉議題，開始出現所謂選舉症候群的「選舉壓力障礙」；大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師黃仕奇分享4項招式，盼助民眾適度脫離選舉氛圍及話題，降低選舉壓力障礙帶來的生理、心理、甚至社交關係的危害。

黃仕奇指出，每到選舉期間，民眾常因未知的選舉結果或緊繃的對立局勢而處於焦慮緊張狀態，可能出現的身體表現，如失眠 、沒胃口、注意力不集中、肌肉緊繃、腸胃道不適或頭痛等；有時會因政治立場不同，常出現異於日常的想法或行為的心理層面問題，往往容易造成家庭及社交活動的隔閡與分歧，讓自己陷入更大壓力與焦慮。有些人甚至選舉結束後，因結果不如人意，會有強烈的挫敗感，內心感到憤恨、羞恥、內疚，還因此罹患憂鬱症 。

他表示，面對選舉壓力障礙，建議可用下列4種方式來應對可能帶來的困擾，包括限制觀看新聞及社交媒體的時間，安排其他的事情來避免過度投入選舉話題中；盡量避免與家人及朋友討論政治議題，不讓選舉情緒影響彼此的感情；當因選舉氛圍感受到焦慮時，可與家人或朋友討論處理焦慮的方式，適當的將情緒表達出來；投票 日當天安排適當計畫，避免因選舉新聞及開票數影響自身壓力，適度活動可幫助自己處於平靜狀態，與家人及朋友可進行輕鬆有趣的對話內容，才能拯救可能失序的理智線。