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強烈冷氣團發威防極端低溫 醫曝「中軸保暖」很重要

記者沈能元／台北即時報導
強烈冷氣團11日影響台灣，早晚極寒冷，不論在室內、室外都需做好保暖，並務必注意「中軸保暖」的頭頸部，以及容易受寒的手腳，盡量不讓皮膚直接暴露在低溫環境。（本報資料照片）
強烈冷氣團11日影響台灣，早晚極寒冷，不論在室內、室外都需做好保暖，並務必注意「中軸保暖」的頭頸部，以及容易受寒的手腳，盡量不讓皮膚直接暴露在低溫環境。（本報資料照片）

強烈冷氣團11日影響台灣，早晚極寒冷，今天平地最低溫是嘉義縣民雄鄉攝氏8.4度（華氏47.1度）。中央氣象署說，今天台南以北及宜花低溫僅10到12度，其他地區則在13至15度。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，面對10度以下低溫，不論在室內、室外都需做好保暖，並務必注意「中軸保暖」中的頭頸部，以及容易受寒的手腳，此時應添加帽子、圍巾、手套、毛襪等，盡量不讓皮膚直接暴露在低溫環境，避免引發身體不適。

一天當中，受輻射冷卻影響，氣溫最低的時候，就是在清晨和深夜。林謂文說，清晨時，氣溫驟降的一瞬間，常令人猝不及防，突發心腦血管疾病，原因是氣溫突然驟降，讓交感神經受到刺激，造成血壓上升、心跳變快，對年長者等高風險族群，勢必造成衝擊，不同於氣溫若是持續低溫，民眾一定會長時間多注意保暖，反而可以降低心腦血管疾病。

林謂文說，天冷時，務必注意「中軸保暖」，軀幹部分不是要多穿衣服，而是穿保暖的衣物，如貼身可以穿發熱衣，再穿保暖的襯衫等衣服，再搭配羽絨外套即可，如果還覺得冷，也可以使用暖暖包，其實不需要穿到4、5件衣服，卻無保暖效果。

另中軸位置的頭頸部也是最容易受寒的部位。林謂文說，身體約7成散熱、流汗是從頭頸部，且此部位皮膚較薄，又有重要血管，務必注意保暖，建議應穿高領毛衣、圍巾、帽子保暖，而鼻尖、嘴唇、耳朵也是最冰冷的，提醒天冷時要戴上口罩、耳罩，或是護目鏡避免冷風吹。

除「中軸保暖」外，林謂文表示，同時要注意手腳保暖，如年長者、慢性病族群，四肢末梢血液循環不佳，手腳常有冰冷、痠麻等不適情形，建議應要戴手套、穿較厚的棉襪等，甚至在室內也應穿室內拖、毛襪，避免光腳直接接觸地面，降低受寒的機會。

林謂文說，冷空氣常會經由呼吸道進入鼻腔、上呼吸道、肺部，可能容易引起咳嗽、氣喘、痰液增多等情形，特別是年長者如有慢性阻塞性肺病或外送員等，更需要多加注意，待在戶外時一定要佩戴口罩。

這一波強烈冷氣團來襲，氣溫從昨晚開始降溫，許多民眾今天一早睡醒，一定會感覺到非常寒冷的涼意。林謂文說，今天要出門的上班族，應做好保暖措施再出門，而若有三高、心腦疾病及65歲以上年長等民眾，建議在氣象署發布低溫特報期間，不要太早起床或出門運動，避免身體不適，家人也應多加提醒。

林謂文表示，長者如果要出門運動，應等到上午9、10點，戶外氣溫回升，感覺較為暖和後，再出門運動，切忌清晨5、6點，太陽還沒升起，氣溫最低時外出，以防從室內到戶外，溫差劇烈變化時，引發心腦血管疾病，影響健康，而年輕族群也應做好保暖，避免身體失溫。

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