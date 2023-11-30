黴漿菌久咳好痛苦 中醫師推薦「這帖方劑」

台灣清冠一號藥材。（記者賴昀岫／攝影）

肺炎黴漿菌 目前沒有疫苗可預防，雖在台灣僅低度流行，不過民眾仍感到憂心。中醫師指出，最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童，常見的症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽，可使用銀翹散、清肺湯、黃連解毒湯與清氣化痰湯等方劑治療。

針對類流感 疾病的中醫治療及癒後調理，基隆長庚醫院中醫科主任張子瑜說，黴漿菌可使用銀翹散與清肺湯，痰多者加川貝母、魚腥草；肺熱偏盛則可加石膏、知母；呼吸道融合病毒（RSV）則可用麻杏石甘湯或定喘湯加三子養親湯，氣喘可加葶藶子、射干；肺熱嚴重可加魚腥草、車前草、黃芩；痰深難出可加桔梗、栝蔞仁；肺炎嚴重可合瀉白散；發熱惡風可加柴胡、芍藥。

國家中醫藥研究所長蘇奕彰則表示，新冠肺炎 屬於寒濕病毒，進入身體後化熱轉為濕熱溫病，目前天氣轉寒冷，全球又進入病毒活躍期，包括新冠肺炎、 流感、腺病毒、腸病毒、呼吸道融合病毒及黴漿菌，均快速增加，針對清冠一號在類流感疾病的作用已進行研究。

長蘇奕彰說，台灣清冠一號是以「荊防敗毒散」為基礎，原方組成為荊芥、防風、柴胡、茯苓、桔梗、川芎、羌活、獨活、枳殼、甘草、前胡等藥物。主治外感風寒濕邪、惡寒發熱、頭痛項強、肢體痠痛、腮腫、 無汗、鼻塞、咳嗽有痰、苔薄白、脈浮緊等類流感症狀。

國家中醫藥研究所中藥材發展組助理研究員邱俊棠則說，經由細胞與動物實驗結果證實台灣清冠一號，可抑制H1N1流感病毒與腸病毒71型複製， 並改善病毒感染造成的肺炎現象。

國家中醫藥研究所中藥與腫瘤免疫學實驗室助理研究員魏紋祈則說，病毒、細菌等病原體感染呼吸系統引發的免疫失調，通常伴隨IL-6、TNF-α等促發炎細胞激素的過度產生，以及相應免疫細胞的過度活化，進而導致肺炎、急性呼吸窘迫症、肺栓塞和細胞激素風暴的產生，嚴重的全身性發炎反應，甚至可能導致全身多重器官衰竭及死亡。