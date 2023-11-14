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狂咳2月沒好留意「菜瓜布肺」5大成因釀不可逆危機

記者賴昀岫／台北即時報導
咳嗽症狀如果治療超過2個月未改善，建議進一步檢查。示意圖，非新聞當事者。（記者賴昀岫／攝影）
咳嗽症狀如果治療超過2個月未改善，建議進一步檢查。示意圖，非新聞當事者。（記者賴昀岫／攝影）

新冠肺炎期間，有些患者感染後會伴隨著肺纖維化的症狀，雖多數都能對症下藥，不過每10萬人中仍有約10人，是查不出病因的特發性肺纖維化，也就是俗稱的「菜瓜布肺」，因為屬於不可逆的病症，醫師提醒，肺纖維化早期症狀不明顯，主要病因可能是細菌或病毒感染、疾病治療、自體免疫疾病、吸入有害物質或胃食道逆流及鼻涕倒流等，建議透過定期健康檢查維護肺部健康。

台灣聯安診所胸腔科醫師蔡哲龍說，健康的肺如同柔軟且有彈性的海綿，一但纖維化，就會變成粗糙的菜瓜布、再也無法回復到原來的樣子，而肺纖維化的症狀多從咳嗽開始，久了便會覺得喘、容易感到疲憊。咳嗽症狀如果治療超過2個月未改善，就建議進一步檢查。

蔡哲龍進一步指出，肺纖維化是指，肺部組織因嚴重或反覆發炎，需要不停進行修補並開始結痂、硬化，最後逐漸喪失氣體交換功能，主要成因有五大類，分別為：

●細菌、病毒或黴菌感染導致肺部發炎

●胃食道逆流或鼻涕倒流反覆嗆咳

●透過呼吸道進入肺部的有害物質：如抽菸、空氣汙染、工作環境中的粉塵、化學物質

●疾病治療：癌症的標靶治療、化學治療、放射治療；或一般疾病的藥物治療（如某些抗心律不整藥物）

●自體免疫疾病：如類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾燥症等

蔡哲龍表示，統計台灣特發性肺纖維化發生率，每10萬人不到10人，仍提醒民眾要遠離危險因子，如戒掉香菸與電子菸；有自體免疫病史者，應積極治療與追蹤；使用藥物或疾病治療，要了解可能的副作用；工作環境需暴露粉塵風險者，則需改善工作環境與使用護具。

蔡哲龍也說，要保持居住環境的空氣品質，濕度則建議保持在50％左右、避免環境過度潮濕，避免極度乾燥或潮濕，也建議接種流感和肺炎疫苗，避免肺炎感染風險，同時也要維持好的運動習慣、與充足睡眠，並補充抗氧化維生素的食物。

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