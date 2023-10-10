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港星孟海食道癌離世 台大權威醫籲：喝酒「1症狀」是警訊

記者鄒尚謙／台北即時報導
酒精毒性容易對食道產生傷害，若平時「喝酒容易臉紅」，代表對酒精的代謝機能不夠好，酒精毒性將更加危害食道。（本報資料照片）
酒精毒性容易對食道產生傷害，若平時「喝酒容易臉紅」，代表對酒精的代謝機能不夠好，酒精毒性將更加危害食道。（本報資料照片）

曾獲香港電影金像獎最佳男配角獎的港星孟海，9日因「食道癌」去世，享壽65歲。食道癌權威、台大胸腔外科主任醫師李章銘表示，食道癌「早期無症狀」，確診時多數已中晚期，食道癌不只難發現也難治療，是相當棘手的癌症；檳榔、菸、酒都是食道癌的危險因子，若平時喝酒「容易臉紅」更應積極戒酒，恐增食道癌罹患機率。

李章銘表示，食道的感受性比其他器官差，食道癌早期通常「不痛不癢」，多數患者通常等到食道管腔阻塞程度達五成以上，已經出現吞嚥功能障礙時才來就醫，臨床上，約有七成以上的食道癌患者，都是因為吞嚥功能障礙就醫才被發現罹癌，鮮少患者在早期因症狀被發現，如果是早期發現，較多是透過健康檢查察覺。

食道癌如果早期發現，可以透過內視鏡治療，僅需要刮除食道黏膜，治療後也不會影響進食功能；若發現時，癌細胞已經造成食道黏膜下腫瘤，就需要進行「標準食道切除術」、「淋巴腺摘除手術」等治療。

李章銘表示，食道周邊的淋巴、血管系統相當複雜，加上食道癌的腫瘤特性，容易造成「遠端轉移」，相對其他癌症棘手，手術治療難度也相當高，在美國，食道癌手術被當作比「開心臟」還要難的手術，也因為「發現難、治療難」的二大特性，也讓食道癌的患者，預後通常比其他癌症差。

預防食道癌上身，李章銘提及，菸、酒、檳榔都是高風險因子，特別是「酒精」。亞洲人多數缺乏代謝酒精的乙醛去氫酶（ALDH2），台灣被推估約有47%民眾缺乏ALDH2，其特徵是喝酒容易臉紅，如果酒精代謝機能不好，會增加酒精毒性對食道的傷害性。檳榔中常見的添加物「石灰」、「老花」，紙菸菸草的致癌物質等，都會傷害食道菸酒檳榔都建議戒除。

除了菸、酒、檳榔以外，壓力大造成的胃食道逆流，以及喜歡喝熱湯、吃滾燙的食物等習慣，都會反覆傷害食道，增加罹癌的風險。李章銘建議，平時飲食盡量不要喝，攝氏溫度超過65度（華氏149度）以上的飲品、湯品，最好的判斷方式是「舌頭碰到覺得燙」，就不該喝下去，應先放涼再喝。

李章銘說，食道癌預後不佳、復發風險高，可能「遠端轉移」或「局部食道復發」，因此即使完成治療「一年內得密切追蹤」，目前除了手術治療外，也有放射性化學治療、免疫治療的方式，過往2、3年內都相當容易復發。不過，近年積極宣傳，以及可使用的藥物愈來愈多，也幫助食道癌患者增加治療後存活期。

港星孟海（左）與已故港星林正英（右）生前是最佳搭檔。（取材自微博）
港星孟海（左）與已故港星林正英（右）生前是最佳搭檔。（取材自微博）

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