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長輩開罐沒力氣 小心陷肌少症惡性循環

記者梅緣緣／台北即時報導
若長輩自覺或由他人觀察，發現行動變慢、肌肉無力難以轉開瓶蓋及容易跌倒等情況，應盡速就醫檢查評估。（本報資料照片）
若長輩自覺或由他人觀察，發現行動變慢、肌肉無力難以轉開瓶蓋及容易跌倒等情況，應盡速就醫檢查評估。（本報資料照片）

台灣民眾年齡隨醫療、衛生及飲食的改善，逐漸邁向超高齡化社會標準，但卻有愈來愈多長輩出現肌少症問題，嚴重影響生活。台大醫院北護分院老年醫學主治醫師詹鼎正表示，肌少症可分為營養不良及因疾病導致。若長輩自覺或由他人觀察，發現行動變慢、肌肉無力難以轉開瓶蓋及容易跌倒等情況，應盡速就醫檢查評估。

台灣家庭醫學醫學會指出，成年人在40歲後，肌肉量平均每10年減少8%，70歲後流失速度加快，每10年則減少10%。其中幫助行走及跑步等運動的大腿肌肌肉量，在40歲後每10年最多下降15%，而70歲後最多會下降40%，出現肌少症（Sarcopenia）症狀。

肌少症不只會導致高齡者行動能力下降，增加跌倒風險，也會連帶影響身體健康與生活品質。甚至可能因缺乏刺激及動得少，而提高失智風險。詹鼎正表示，長輩有肌少症，可能會莫名其妙變瘦，或體重不變但因肌肉無力，也出現握力變小及走路變慢的情況。

詹鼎正說，人在變瘦時消耗肌肉的速度比脂肪快，一般懷疑長輩可能有肌少問題，可從長輩指出自己行動變慢，身體缺乏力氣，可能連開罐頭或擰毛巾都須協助判斷。不過，詹鼎正也表示，肌少症是個「果」，通常是其他問題造成肌肉減少。像先前COVID疫情，家中長輩擔心感染不出門，運動量少又或是營養不好，補充小於消耗，都會開啟肌肉變少的惡形循環。

除了動少、吃少造成的肌少症，其他如癌症與糖尿病等疾病也可能導致。詹鼎正建議，高齡者若有相關症狀，可至高齡醫學科或復健科進行周全的檢查與評估，搭配營養師建議飲食做調整，努力補充蛋白質及重量訓練。一般肌少症經約3個月至半年時間訓練及追蹤，有機會恢復肌肉量，但絕對無法一蹴可幾。

國健署針對肌力及肌耐力訓練，建議可以爬樓梯、跳繩、抬腿及使用彈力帶等方式增強肌肉力量。若有肌少症的長輩為須長照2.0協助的患者，亦可評估使用ADLs復能照護，由物理治療師協助規畫復健及運動。

至於不少長輩吃素是否較容易得肌少症，詹鼎正表示，重點應在於蛋白質總量攝取，即便吃素也可能從豆類、堅果及燕麥等食物中，攝取足夠的蛋白質。而針對其他像是糖尿病患者怕吃多，詹鼎正則說，患者應有足夠營養，千萬不能太挑或吃太少，若有疑慮可向醫師或營養師詢問。

肌肉 醫學 蛋白質

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