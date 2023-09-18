我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

解放軍機103架次擾台 中外交部：不存在海峽中線

感染症流行新趨勢 醫示警三大病毒「感覺綿綿無止盡」

記者沈能元／台北即時報導
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢。（取材自臉書）
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢。（取材自臉書）

還有一個多星期，中秋節即將到來，最近天氣逐漸轉涼，早晚溫差大，各類病毒已開始活躍。台灣中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢，如好發秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加。小兒科醫師王韋力也在文章下方留言，與其他兒科醫師開會發現，最近診所、急診、病房通通都滿出來了。

謝宗學發文指出，前一天夜班感受到新一波感染症流行三大趨勢，

第一、好發於秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加

第二、高燒不退病人中，腺病毒感染比例上升

第三、快篩檢驗出 B 型流感的比例增加

謝宗學指出，今年流感的趨勢，先是A型流感H3N2，再來是A型流感H1N1，現在會不會逐漸變成B型流感為主流？過去的經驗是如此，今年會不會複製流感疫情由A流轉變成B流的趨勢？

小兒科醫師王韋力也在文章下方留言表示，與其他兒科醫師開會發現，「最近診所、急診、病房通通都滿出來了」，也有家長指出，「每一種病毒還可以一次兩次三次一直得，真的很累」，謝宗穴則回應「一種接著一種病毒感染，感覺綿綿無止盡。」

謝宗學臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」全文

上完昨天夜班感受到新一波感染症流行趨勢：

1. 好發於秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加

2. 高燒不退病人中，腺病毒感染比例上升

3. 快篩檢驗出 B 型流感的比例增加

今年流感的趨勢，先是 A 型流感 H3N2，再來是 A 型流感 H1N1，現在會不會逐漸變成 B 型流感為主流？過去的經驗是如此，今年會不會複製流感疫情由 A 流轉變成 B 流的趨勢？

流感 疫情 臉書

上一則

忙碌、壓力大又失眠致嚴重落髮 竟是肝腎氣血虧虛

延伸閱讀

誰該打？怎麽打？華醫解讀新版新冠疫苗

誰該打？怎麽打？華醫解讀新版新冠疫苗
新冠肺炎流感化 疫苗往後不叫「補強針」了

新冠肺炎流感化 疫苗往後不叫「補強針」了
防今秋新冠、流感、RSV 醫師籲老人、孕婦接種3針疫苗

防今秋新冠、流感、RSV 醫師籲老人、孕婦接種3針疫苗
加州新冠檢測陽性率 1年來新高

加州新冠檢測陽性率 1年來新高

熱門新聞

澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪。（澄清醫院提供）

婦人半夜咳不停懷疑喝冰水和塵螨 但醫師說是這器官出問題

2023-09-11 19:04
薑黃有治療消化不良的功效。(Pixabay)

快看世界／研究：治消化不良 薑黃跟藥物一樣有效

2023-09-14 11:56
（圖：健康醫療網提供）

眼袋顯老態 97歲女畫家「這招」找回初戀男友

2023-09-15 00:30
喝檸檬水好處多多，可以助消化、美白淡斑、降血壓、治療感冒等。（Getty Images）

排毒、淡斑、治感冒 檸檬水功效多

2023-09-13 02:00
吳昭軍表示，導致腎臟病的風險因子包括三高、肥胖、吸菸及不當藥物使用，控制並改善上述風險因子是預防和逆轉早期腎臟病的根本。（聯合報系資料照）

三高避免走上洗腎路 國健署提5口訣8大招預防

2023-09-11 17:32
聯安診所公布2萬3千筆膽固醇大數據。（記者李青縈／攝影）

低密度脂蛋白是壞膽固醇？ 醫師揭真壞「心」兇手

2023-09-14 05:06

超人氣

更多 >
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
馬斯克險因自駕送命 自傳曝光怒飆工程師

馬斯克險因自駕送命 自傳曝光怒飆工程師
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了