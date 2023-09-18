感染症流行新趨勢 醫示警三大病毒「感覺綿綿無止盡」

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢。（取材自臉書）

還有一個多星期，中秋節即將到來，最近天氣逐漸轉涼，早晚溫差大，各類病毒已開始活躍。台灣中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書 「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢，如好發秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加。小兒科醫師王韋力也在文章下方留言，與其他兒科醫師開會發現，最近診所、急診、病房通通都滿出來了。

謝宗學發文指出，前一天夜班感受到新一波感染症流行三大趨勢，

第一、好發於秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加

第二、高燒不退病人中，腺病毒感染比例上升

第三、快篩檢驗出 B 型流感 的比例增加

謝宗學指出，今年流感的趨勢，先是A型流感H3N2，再來是A型流感H1N1，現在會不會逐漸變成B型流感為主流？過去的經驗是如此，今年會不會複製流感疫情 由A流轉變成B流的趨勢？

小兒科醫師王韋力也在文章下方留言表示，與其他兒科醫師開會發現，「最近診所、急診、病房通通都滿出來了」，也有家長指出，「每一種病毒還可以一次兩次三次一直得，真的很累」，謝宗穴則回應「一種接著一種病毒感染，感覺綿綿無止盡。」