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高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營「水深火熱」

世界童軍大露營傳出千人熱傷害 露營防暑13項重點一次看

記者沈能元／台北即時報導
第25屆世界童軍大露營在南韓舉行，但活動至今已傳出近千人受到熱傷害。（美聯社）
第25屆世界童軍大露營在南韓舉行，但活動至今已傳出近千人受到熱傷害。（美聯社）

第25屆世界童軍大露營在南韓舉行，但活動自8月1日開始後，首日已傳出400人因熱相關症狀不適，周三開營儀式再有108人中暑，全天活動共207人中暑、近千人受到熱傷害。據「美國有線電視新聞網」（CNN）報導，8月3日一天，就有1486人求助大會醫務站，當中250人皮膚出疹子、138人高溫不適、386人遭蚊蟲叮咬，已有不滿的家長要求取消活動。

路透指出，這屆世界童子軍大露營多達3.9萬人參加，年齡為介於14至18歲童軍。他們頂著高達攝氏34度（華氏93.2度）的高溫，在位於南韓西岸全羅北道的新萬錦營地露營。就在5日美國童軍代表團告知童軍家長，由於持續的極端天氣及對營區的影響，將提前離開第25屆世界童軍大露營的營區。包括英國、美國、新加坡等國已陸續拔營。

時常關心熱傷害事件的三總中暑防治中心主任朱柏齡表示，在南韓露營現場的童軍可能多在不通風的帳篷內活動，合併現場高溫，引發熱傷害事件頻傳。在不通風的帳篷內，高溫宛如停在大太陽下下沒有開窗的汽車，或沒有開冷氣的頂樓室內，容易形成溫室效益，氣溫愈來愈高，待在帳篷內、車內、室內的人，將增加熱傷害的風險。

熱傷害是會累積的，或許剛開始不會感覺不適，但二、三天後，就會出現體溫升高、心跳加速等熱傷害症狀，特別是來自英國等高緯度的童軍，可能更不適應高溫出現熱傷害。朱柏齡說，若出現身體不適應盡速到樹蔭下、通風處休息，並就醫治療。

朱柏齡以自己的露營經驗指出，待在沒有通風的帳篷，大熱天就像待在烤箱一樣，因此露營最重要的是三項重點是，第一、帳篷材質應選擇防曬、通風；第二、帳篷外也可多加一層遮陽；第三、於樹蔭下搭帳，降低露營引發熱傷害的風險。

夏天露營如何避免熱傷害：

1.搭帳蓬在樹蔭下

2. 若無遮蔭，帳蓬上方可另外搭一大塊防水布或帆布阻隔陽光

3. 若無遮蔽物，若白天有日曬，早上起床將帳篷拆掉，傍晚在重新搭帳篷，避免帳篷內蓄積熱量

4. 靠近水邊搭帳篷，水上微風吹過較涼（注意氣象報告是否最近有大雨，有山洪爆發風險）

5. 晚上睡前用冷水淋浴

6. 若沒下雨，可睡在吊床上較涼爽

7. 多補充水分

8. 勿喝酒或含咖啡因之飲料

9. 穿著質料輕薄透氣之衣服

10. 使用攜帶型電扇，前面放一堆冰塊

11. 睡在睡袋上，勿睡在睡袋裡

12. 毛巾浸泡冷水位在脖子或蓋在頭上

13. 避免長時間待在陽光下

高溫 南韓 新加坡

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