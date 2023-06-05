如何妥善「承接」性騷被害親友？醫：傾聽比建議重要

醫師建議，若身邊朋友向自己傾訴，謹記一項原則「傾聽比給建議重要」，不質疑、不評論，並適時轉介專業資源。(本報資料照片)

台灣政壇、學術界、媒體圈近日掀起性騷風暴 ，受害者開始站出來發聲，陳訴受到性騷擾 的經歷。精神科醫師表示，社會的保守風氣可能讓受害者不敢發聲，若身邊朋友向自己傾訴，謹記一項原則「傾聽比給建議重要」，不質疑、不評論，適時轉介專業資源。

台灣掀起Me Too風波，但許多個案都是經過多年後，直到近期才出面分享。開業精神科醫師楊聰財說，被害者在感受到信任與支持的時候，才更願意表達受害經歷，社會應讚揚被害人陳述的勇氣，才能更加瞭解台灣性騷擾規模與嚴重性。

三總兒童青少年精神科主任葉啟斌表示，臨床上有許多個案起出來就醫時，主訴有憂鬱、失眠 等症狀，直到定期回診一兩年後才卸下心防，揭露童年曾遭受過性暴力。

若身邊朋友向自己傾訴受害經歷，該如何承接？葉啟斌說，「傾聽比建議重要」個案通常隱忍壓抑很久，這是自我防衛的機轉，陳述能夠幫助病人平復心情，除了傾聽外，也不要加以判斷、評論。

楊聰財說，聆聽、陪伴、相信是很重要的態度，不要評論也不要質疑陳述者的經驗，展現同情、關切，讓對方知道你是在乎的，同時尊重隱私，不強迫吐露更多細節，除非對方願意分享。

楊聰財表示，曾有一名個案因為遭受職場性騷擾來到門診，在公司行號擔任秘書時被上級長官騷擾，屬於職權騷擾，言語上被吃豆腐外，又遭到過度碰觸，但個案有動機面對被害經歷，也願意接受治療，經過3至6個月後改善；但也有個案創傷相當深，好幾年都無法走出陰霾。

楊聰財提醒，受害者身理上的嚴重失眠、情緒障礙都有辦法透過藥物，以進行改善；但心理的健康，則仰賴環境的改善，親友的包容、陪伴、支持，以及諮商師的專業協助，適當的表達出來，也可減少過度壓抑造成的身體障礙。