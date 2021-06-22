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多血症能否打新冠疫苗？醫師：控制好就行

義大癌治療醫院血液腫瘤部部長／裴松南
新冠疫苗是否導致血栓仍在研究中，東方人體質比較不易發生血栓。(本報資料照片)
新冠疫苗是否導致血栓仍在研究中，東方人體質比較不易發生血栓。(本報資料照片)

AZ疫苗在歐洲傳出多起接種後出現血栓案例，台灣也發生首例接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，近期門診常被問到多血症患者可不可以接種疫苗？

新冠疫苗是否導致血栓，科學家仍在積極研究中，東方人體質比較不易發生血栓。多血症病患本來就有較高的血栓風險，是否可接種AZ疫苗？目前各種新冠疫苗的臨床試驗都沒有特別做在血液疾病病人上，但施打AZ疫苗最多的英國血液病學會建議，血比容控制良好的多血症患者，男性小於45%、女性小於42%，可以施打新冠疫苗。

多血症是「真性紅血球增多症」的俗稱，屬於少見血液疾病，台灣每年新增病例約140人。患者會有脖子緊、血壓高或臉部潮紅現象，部分患者沒有症狀，健診時意外發現，在排除抽菸、心肺功能疾病或睡眠中止症等狀況後，建議做基因檢測與骨髓檢查。

過去多血症需透過骨髓切片才能確診，現基因檢測技術進步，發現99%的多血症病人有JAK2基因突變，只要抽血就能做為診斷依據，讓更多患者因此確診與治療。

傳統上，採用放血或吃藥來降低患者血比容，可減少中風風險，但無法解決基因變異，且合併症狀亦無法根除，例如皮膚搔癢。目前患者可使用新型長效干擾素治療，讓血比容獲得控制，突變基因JAK2的數量降低，甚至患者困擾的搔癢也會消失。

多血症若不好好處理，有中風風險，但若密切追蹤治療，可得到良好控制。提早發現、即早治療，患者可擁有健康正常生活。

疫苗 台灣 中風

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