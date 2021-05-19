專家觀點／創傷壓力處置 重視社會支持

台灣太魯閣號 出軌造成重大傷亡事件，倖存者、罹難者家屬、救難人員恐因此創傷事件出現「急性壓力疾患」與「創傷後壓力疾患」，也就是所謂的「創傷後壓力症候群」。

「創傷事件」是一種構成死亡威脅或嚴重身體傷害、威脅到身體完整性的事件，人們被迫經驗或目擊。以太魯閣號出軌事件來說，就是指車上乘客及參與現場事故處理目睹不完整大體的人員與家屬；未目睹現場但情緒痛苦的其他親人，則屬於失落與哀悼的反應，心理反應的機轉並不相同，處理的方式也不同。

必要時 藥物介入治療

該如何處理創傷壓力反應？首先應鼓勵他們表達出來，才能讓創傷經驗有被處理的機會，必要時需要「藥物」的介入治療，讓傷痛情緒緩和。

一般的壓力事件創傷反應，經由藥物治療後，三個月內可處理讓傷痛情緒穩定下來。在發生災難事件當下，屬於「創傷壓力反應」的急性期，如果立即就醫門診用藥治療，創傷後痛苦情緒緩和的速度會比較快。

如今太魯閣號出軌事件至今已一個多月，造成的創傷很深又大，如果創傷後壓力反應情緒遲遲未能緩和，就成為慢性的「創傷後壓力反應」，必須使用藥物治療約半年至一年，才可能走出傷痛。

常見治療創傷後壓力症候群的藥物有兩種，一種是抗憂鬱劑如血清素抑制劑，另一種是抗焦慮劑，可藉由藥物的作用讓情緒強度降低，讓它變得「好處理」，減少處理過程的痛苦。但要注意的是，不能依賴藥物處理情緒，卻不去嘗試讓創傷整合。

生活衝擊 需靠支持協助

更要注意的是，太魯閣號出軌創傷事件可能導致身體失能與殘障，對生活造成很大衝擊，甚至家庭陷入困境，此時周遭的社會支持系統是否能夠提供有效的協助，降低生活的困難與不確定感，往往是最後是否能夠走出創傷的關鍵因素。

臨床上創傷反應患者常是支持系統出了問題，有些甚至是增加了患者的壓力，導致創傷反應無法處理，像是車禍 受到嚴重傷害後，肇事者卻不願意解決，在身心面臨壓力下，還要去處理冗長的司法過程，會讓創傷經驗變得更難處理。

因此，太魯閣號出軌創傷事件有關賠償等法律程序必須盡快完成，勿拖太久，否則事情沒結束前，當事者的情緒會一直卡在此事件上，情緒更惡化，無法走出傷痛的陰影。