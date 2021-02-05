世報數位發展 一報七平台

世界日報七大平台。（本報檔案照）

剛過去的2020年這一特別的年份，世界日報 在新聞版面上不斷的調整、充實，在服務品質上不斷自我超越。尤其是席捲全球的這場疫情 ，加速和深化了數位化的進程。世界日報不僅全新改版了世界新聞網，也在影音平台U視頻開設了新節目，使世界日報的內容不僅可讀，還可以看和聽，給予用戶更豐富的體驗。

世界日報以「服務北美華人 、宣揚中華文化」為宗旨，發展迄今已是北美地區最具影響力的中文媒體。期間經歷華人社群的數次轉型，也洞察到身為海外華文媒體更廣義的功能和責任。多年來堅持透過報紙、世界新聞網、電子報與行動App等各種載具，提供最即時與深度新聞報導和專題，全方面服務北美與全球熟悉中文的讀者和使用者。

當突如其來的疫情在去年席捲全美時，媒體列為基本必要行業，同時也讓媒體人認識到自己在疫情下的重責大任，必須提供必要和正確的信息。數位時代的生活離不開社群，但社群容易混雜假新聞，可能會引發社會恐慌。因此媒體扮演了重要角色，對新聞要調查和求證，寫出最貼近事實的報導。而在求真務實的基礎上，最重要的還需透過數位平台，快速給讀者提供資訊，數字化在疫情中更顯重要。

世界日報除了紙本，還有世界新聞網、手機應用App、U視頻、微信、臉書、電郵報等共七大平台，以因應華人移民的習慣和需求。由於其在數位平台的提前部署，在疫情期間得以給讀者透過網路提供更快捷的資訊，各數位平台也得以逆勢成長。

U視頻 專注華人關心議題

廣受歡迎的YouTube頻道上的「U視頻」平台影音，推出以來，即時且正確地提供最貼近全球華人需求，尤其關注洛杉磯議題，第一時間在現場拍攝生動真實的視頻畫面。2020年「U視頻」在疫情中逆勢成長，還推出了「世説新聞」欄目，聚焦熱點議題，給觀眾帶來最深入詳盡的新聞與深度分析。而在視頻背後，更有陣容強大的地方新聞採編團隊，無論是疫情、山火、搶購潮以及犯罪現場，第一手的視頻素材為觀眾打破社交媒體上的眾多謠言。另外新推出的「世界晚報」欄目，更是由專業播講配以實況圖片，快速瀏覽當日重大新聞，讓讀者能在短短數分鐘內和美國與世界發生的要事無限暢通。

在台灣大選、美國大選等重要時段「U視頻」更有實況直播，包括數場美國大選總統候選人辯論、疫情初期每日公共衛生局的疫情更新發布會，「U視頻」都有全程直播，而且為華人觀眾同聲翻譯，熱點的政治議題更邀請專家解讀時政。

WJ Mobile 讀、聽、看三合一

世界日報的手機應用程式（App）「WJ Mobile」是南加州華文媒體中，唯一提供「讀新聞、聽廣播、看電視」三合一的媒體。在2020年依舊為滿足讀者手機閱讀新聞資訊，智慧手機時代流行的生活方式。只要下載程式，便可隨手掌握新聞資訊、世界黃頁、生活資訊等。

WJ Mobile可根據使用者喜好和地理定位，提供讀者所在地區的地方新聞。另外更有24小時不間斷的滾動新聞，包括涵蓋本地、全美、亞洲以及全球的新聞，話題涉及教育、養生、醫療、娛樂、美食、汽車、財經等多個華人關心的門類資訊。

只要讀者在手機上開通「推送」（Push Notification）功能，還可以收到即時推送的重大新聞，可在第一時間掌握。這在2020年的疫情期間發揮了重要功能，無論是疫情中突然下達的居家禁令、示威引發的動亂、宵禁等即時資訊，都能第一時間送到讀者手中。

手機應用還提供了強大的互動分享功能，讓讀者在世報應用中若讀到有用資訊，可以透過臉書、推特、Line、微信、微博、郵件以及簡訊等多種方式，分享給好友並評論。用戶也可自行發布內容，爆料身邊事或生活資訊。在世界黃頁板塊，甚至可給感興趣的商戶發消息，輕鬆互動，自動定位附近商家。

這在疫情初期為華人社區帶來巨大便利，尤其當時眾多餐飲業者暫停營運，想要購買外賣或外送的食客找不到去處，而偶有營業的商戶也難以廣而告之仍在營業。世界日報為此推出「抗疫不愁吃，美食不打烊」服務項目，提供南加地區外送和自取的餐飲業者的宣傳推廣平台，每天在報紙以及各數位平台都刊登更新餐廳資訊。

臉書、微信 社媒最可信資訊

2020年的特殊性，讓民眾都有需要且有必要即時掌握時事真相以及正確的生活防疫資訊，但此外由於有更長時間居家避疫，民眾也有在社交媒體上與親友互動的心理需求。因此世界日報除了網站和手機應用程式（App）的訪問數量驚人，還有在其他社交平台為讀者提供便利和資訊。為方便讀者，世界日報也在台灣或大陸移民習慣使用的臉書、推特等平台上設有公共頁面，而微信公眾號「洛杉磯e生活」、「LA玩NOW」也每日給讀者推送實用資訊。在迎合讀者習慣同時，也解決新老讀者要面對社媒上虛假信息魚龍混雜的困難。

與社交媒體的互動，還根本性地體現在內容的製作上。2020年的動盪不安也讓網路上各類謠言流傳，無論是關於疫情、大選、民生等，但居家避疫的讀者無法第一時間出門親眼目睹真相。世界日報洛杉磯分社得益於擁有南加州最強大的華語新聞採編團隊，記者遍布洛杉磯、聖蓋博谷、橙縣、內陸帝國乃至河濱縣、聖伯納汀諾、聖地牙哥甚至拉斯維加斯等地。每當社交媒體上有傳言興起，記者都能第一時間前往現場獲得第一手資料，或尋求專業人士出面解讀破除謠言，得以給社區提供詳盡、正確且權威的新聞資訊，也成為社交媒體上可信的資訊來源。

世界黃頁網 生活資訊輕鬆看

不同於普通的廣告分類網站，在世界日報黃頁網（wj411.com）上，不論是各類商家情報、工商新聞、生活資訊、折扣訊息等，消費者都可輕鬆瀏覽與蒐尋，更特別的是還提供影音與世界日報知識庫平台，從在美生活的小百科，到法律諮詢信箱、教育須知、旅遊天地、稅務、保險、地產、醫療等，涵蓋北美生活百科，縱覽專業名家專欄，也有電子化的商家名錄電話簿。同時也為各華資企業與各行各業專家，分別規畫專屬影音廣告短片與頻道，快速累積知名度，開創無限商機。

除了幫助華裔新移民快速融入北美生活環境，在促進經濟發展上，世界日報更一直扮演著華裔，主流商家和消費者間互動與溝通的關鍵橋樑，40多年來成千上萬各類商家，成功透過世界日報找到廣大支持消費者族群，消費者也因為世界日報每天更新的工商報導與廣告，掌握最新的商情與消費情報。因應數位匯流時代來臨，更為擴大服務商家與消費者，透過網際網路無遠弗屆及手機即時傳遞訊息的特性，全天候24小時為北美各地商家提供加值的廣告行銷服務，也為消費者提供即時商情傳遞與查詢管道。

世界新聞網 改版功能再進化

「世界新聞網」(worldjournal.com)在2020年9月1日起改版升級，以全新的面貌，不變的專業，優質多元的內容，提供讀者關心的訊息。頁面新增了「即時頻道」；條列式的大字標題，讓時間有限又想掌握時事的讀者有最佳選擇。網頁新增了「我的頻道」功能，透過下拉式選單，讀者可調整並設定自己關心的頻道排序；改版後的世網共有28個頻道，內容除了美、中、台與港澳等地的政經、社會、生活、理財等訊息與評論外，更關切國際現勢與洛杉磯、紐約和舊金山等美國主要城市的華人社區動態，還有旅遊、美食、藝文、科技與汽車頻道訊息。

新世網設計簡潔，以黑、白、紅色為主調，字體放大並搭配豐富圖文影音，新增影音頻道，可以快速看到時事、解析、生活類自製影音。搜尋功能更強大，站內搜尋更精準。網站趕在大選之前改版，還設置了「2020總統大選」數位專題，設置民調專區、大選時評、搖擺州專區、全美選情地圖與專業分析。而讀者不論是手機、桌機、筆電、平板各種載具，都能輕鬆瀏覽。

電郵報 提供精選天下事

在生活節奏快速的現代社會，許多讀者想要快速掌握最新時事，又沒有時間看報紙或網站滿滿的新聞。世界日報體恤讀者的心情，提供可以免費訂閱的電郵報（eNews）。世界新聞網每周一至周五為讀者精選世界大事、熱門議題、網路熱搜，透過電子郵件方式將十多則重要新聞送到電子設備載具，讓讀者短時間精準掌握天下事。訂閱方式也非常簡單，只要30秒時間填寫電子信箱、姓名和州別即可免費獲得，透過電子郵件的方式，迅速了解世界脈動。

紙質報紙 避疫在家續送暖

雖然數位趨勢不可擋，但報紙已經成為許多忠實讀者數十年來養成的生活方式。因此在疫情期間，對於報社來說最大挑戰是每日準時出報、印紙，履行對訂戶的承諾，但這也是必要行業賦予媒體的責任。

疫情期間不少餐館以外賣為主，世報與大洛杉磯地區多家華人熱衷中光顧的餐館合作，免費贈送紙質報紙給外賣食客。讓習慣於飯後讀一份報紙的這些忠實讀者，即使避疫在家也能感受到和往日一樣握在手裡的紙質溫度。世界日報在北美已經陪伴讀者邁入45年，2021年也不能例外。

世界日報不但提供來自不同地區的北美華人最豐富的原鄉資訊，也以中文傳遞美國主流社會最新與最重要訊息，除了是聯繫北美華人與全球華人社會的精神臍帶，同時也是華人與北美主流社會溝通的橋樑。

也正是因為世界日報擁有一報六網多個平台，也方便廣告客戶可根據不同受眾群體選擇平台投放廣告，精準營銷，向最有市場需求的受眾展示產品和服務，提升廣告效果和接受信息反饋。

讀者若想要在智慧手機或平板電腦下載世界日報手機應用程式，只要進入應用程式的下載商店，輸入「WJ Mobile」即可下載且免費使用，無任何附加或隱藏收費。想要收看U視頻的讀者可以在YouTube上搜索「U視頻」並點擊訂閱。若想詳細了解如何使用、下載安裝或訂閱世界日報七大平台，詳情可電詢323-268-4982分機281。