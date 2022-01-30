年菜篇／紅燒烤麩、糖醋蓮白捲

紅燒烤麩、糖醋蓮白捲

紅燒烤麩

材料：

烤麩10塊、香菇8朵、冬筍2支、豆腐乾6片、金針菜30支、胡蘿蔔1小支、毛豆仁½杯、蔥2支、薑2片。

調味料：

醬油5大匙、冰糖2大匙、麻油1大匙。

做法：

1.烤麩撕成小塊，用熱油、大火炸硬，撈出。

2.香菇泡軟，切除蒂頭，視大小分切成片；冬筍和豆腐乾分別切片；胡蘿蔔切小塊；金針菜泡軟，每兩支打成一個結。

3.毛豆抓洗乾淨，去掉外層薄薄的白膜，用熱水燙30～40秒鐘，撈出沖涼。

4.起油鍋，用3大匙油炒香蔥段、薑片和香菇、冬筍，加入醬油、冰糖、烤麩和水（蓋過烤麩）。大火煮滾後改成小火，煮約20分鐘。

5.加入胡蘿蔔、豆腐乾和金針菜，再煮約8～10分鐘。最後放下燙過的毛豆仁，煮透後關火。滴下麻油略為拌和，盛出放涼。

小叮嚀：

1.紅燒烤麩是江浙一帶的年菜，取「靠福」的諧音，是適合冷吃的一道前菜。

2.烤麩在素料攤上可以買到，因為是麵筋製成品，容易發酸、發黏，買回家後可以冷凍或者先炸透再儲存。

糖醋蓮白捲

材料：

高麗菜1顆、香菇3朵、綠豆芽300公克、芹菜6支、胡蘿蔔½支、花椒粒1大匙。

調味料：

（1）鹽¼茶匙、麻油1茶匙。

（2）糖醋汁：糖4大匙、醋4大匙、醬油2大匙。

（3）醬油1大匙、糖½茶匙、泡香菇水1杯、油1大匙、蔥1支。

做法：

1.高麗菜在菜梗部分切4道刀口，放入滾水中燙煮後，剝下6片葉子。將硬梗子部分修薄一點，放入調勻的糖醋汁中泡30分鐘。

2.綠豆芽和芹菜用滾水燙至脫生，撈出沖冷水，擠乾水分，加調味料（1）拌勻備用。胡蘿蔔切細絲用少許鹽醃一下，醃到出水後，沖洗一下，擠乾水分。

3.將香菇泡軟，用調味料（3）蒸10分鐘，待涼後切成細絲。（素食者可以不加蔥去蒸）。

4.用高麗菜葉包綠豆芽等材料，捲緊成筒狀，做成蓮白捲。

5.鍋中用油爆香花椒粒，倒入糖醋汁煮滾，待涼後過濾、放下蓮白捲再泡1小時。

6.上桌前切成約1吋長段，淋下糖醋汁。

小叮嚀：

蓮白捲做好後整條放入保鮮盒中保存，要吃時隨時取用，十分方便，一次可以多做幾條。

（文／《過年囉！歡喜團圓做年菜》提供）