我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推文洩與習談話內容 拜登：若有益美國人願合作

白宮澄清！ 未就TikTok出售採取新措施

食在講究…過年解饞 甜蜜少負擔

記者顏潔恩
新年期間市售甜食種類繁多，圖為果凍。(記者顏潔恩/攝影)
新年期間市售甜食種類繁多，圖為果凍。(記者顏潔恩/攝影)

農曆春節華人的傳統習俗，常會購買或製作甜食宴客，新年期間到親友家拜訪難免都會多吃兩口，攝取卡路里比往常來得高；專業醫師建議，對糖分熱量的把控根據甜食的成分有所不同，若能動手自製，可採用營養成分較高的糖類或牛油來替代，購買市售甜食的話，則要讀懂「營養標籤(Nutrition Facts) 」，注意攝取量。

新春佳節期間充斥著各種大餐甜點的誘惑，從巧克力、年餅、果凍、年糕、湯圓、柑橘、到含糖或酒精飲料，一不注意就容易卡路里爆棚；加上聚會時本就大魚大肉，許多人過年玩牌打麻將時，也少不了零食擺在一邊隨時解饞，過年期間已大魚大肉，若不注意糖分攝取量，很可能屯積肥肉甚至失去健康，就得不償失了。

吃對時間 脂肪不囤積

吃三餐要定時，吃甜點也要選對時間。吃的時間不對，容易囤積脂肪，根據研究顯示，一種稱作BMAL1的蛋白質，是導致體內脂肪囤積的元兇。BMAL1具有促進細胞分裂並製造新脂肪細胞的功能。在夜間，BMAL1更傾向將食物「同化」並儲存在體內；而在白天，BMAL1的能量會降至最低，換句話說，所攝入的食物更容易被消耗利用。

科學研究顯示，BMAL1運作最低的時間是下午2時至3時，也就是俗稱的「點心時間」，因此嘴饞的各位更應該選擇在這個時間吃甜食，較不容易發胖，反之越晚吃會越容易轉變成脂肪。

至於甜點的選擇，最好選擇碳水化合物較少、含有優質脂肪、以及經成分改良變成較低熱量的甜食，比較沒有負擔；優質脂肪的甜食包括黑巧克力、酪梨、優酪乳、堅果等；而含添加糖、果糖、澱粉的食物，碳水化合物含量高，例如糕點、糖果等，應適量食用，

自製甜食 能把控成分

註冊營養師譚曉芳表示，市面上的甜食肯定加入一定分量的白砂糖、添加糖，最好能在家自己做甜食，採用更優質的糖類，並控制加入的糖分；她表示，許多人以為不含卡路里的「代糖」(Sugar Substitute)吃多可能有反效果，但很多研究已推翻這個說法，建議偏好吃甜的民眾不妨轉用代糖。

年長者更應選用更好的食材，例如買黃油時可遵照「營養標籤(Nutrition Facts) 」，原則上避開使用糖分、膽固醇(Cholesterol)、飽和脂肪(saturated fat)、不飽和脂肪(trans fat)較多的成分；她也推薦喜歡在家煮食的民眾可瀏覽eatright.org，網站上的食譜都是根據人體營養所定的成分，民眾在享用美食時亦能照顧健康。

喝水充足 柑橘別過量

 

農曆春節期間，華人喜歡吃柑橘，取其「大吉大利」之意。註冊營養師陳悦迎則提醒，部分民眾以為柑橘是有營養價值成分的水果，在新年之中沒控制食用量，一天四、五顆不在話下，但考慮到人體同時間還要消化年菜、飲料的熱量，水果也不能吃得過量。

此外，新年期間很多人喉嚨痛、發熱氣，就是因過度攝取零嘴，又沒有喝足夠的水所造成，提醒一天須維持飲用2000毫升的水。

科學計算 運動耗熱量

說到底只有運動才能有效果的消耗掉攝入的熱量，譚曉芳表示，一天之中消耗的熱量大於吃的熱量，就能達到減肥作用，民眾在做運動時可稍微計算，今天要做多少運動才能換來多少份量的甜食；從運動角度來說，她建議民眾可做一些抗阻力訓練(resistant training)，可快速消耗熱量。

甜食糖分高，應注意攝取分量。(記者顏潔恩/攝影)
甜食糖分高，應注意攝取分量。(記者顏潔恩/攝影)
華人在新春佳節時都會購買或製作甜食宴客。(記者顏潔恩/攝影)
華人在新春佳節時都會購買或製作甜食宴客。(記者顏潔恩/攝影)
糕點熱量高，不應過度攝取。(記者顏潔恩/攝影)
糕點熱量高，不應過度攝取。(記者顏潔恩/攝影)

編輯推薦

上一則

民俗篇／舊錢母不必丟 「過香爐」加持繼續旺

下一則

年菜篇／XO醬炒蘿蔔糕

延伸閱讀

妳家寶寶吃了嗎？多款嬰兒食品含重金屬 嘉寶、比納營養、快樂寶寶等上榜

妳家寶寶吃了嗎？多款嬰兒食品含重金屬 嘉寶、比納營養、快樂寶寶等上榜

難阻擋甜食誘惑 當心「高血脂」有機可乘

難阻擋甜食誘惑 當心「高血脂」有機可乘
美國藍夢 無限藥業 祝大家牛氣沖天迎新年

美國藍夢 無限藥業 祝大家牛氣沖天迎新年
以形補形？ 營養到位更重要！

以形補形？ 營養到位更重要！
用墨西哥製「乾洗手」 美國逾900起中毒

用墨西哥製「乾洗手」 美國逾900起中毒
新冠疫苗 過敏反應別怕

新冠疫苗 過敏反應別怕

熱門新聞

砂鍋魚頭

年菜篇／砂鍋魚頭 吉祥上桌

2021-02-10 15:00
鮮橙肉排

年菜篇／鮮橙肉排 美味迎牛年

2021-02-10 16:00
八寶飯

年菜篇／賓主盡歡 八寶飯過年添喜氣

2021-02-07 02:00
第二步：將韭黃、XO醬一起入鍋拌炒，可加點蠔油提味。

年菜篇／XO醬炒蘿蔔糕

2021-02-11 10:46
生菜臘味鬆

年菜篇／生菜臘味鬆 輕鬆生財賺大錢

2021-02-07 02:00
魚香牛肋條。

年菜篇／魚香牛肋條 「扣」住年菜美味

2021-02-07 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

拜登終於與習近平通話 先賀春節 再關切中國獨斷行動

拜登終於與習近平通話 先賀春節 再關切中國獨斷行動