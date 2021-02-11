食在講究…過年解饞 甜蜜少負擔

新年期間市售甜食種類繁多，圖為果凍。(記者顏潔恩/攝影)

農曆春節華人的傳統習俗，常會購買或製作甜食宴客，新年期間到親友家拜訪難免都會多吃兩口，攝取卡路里比往常來得高；專業醫師建議，對糖分熱量的把控根據甜食的成分有所不同，若能動手自製，可採用營養成分較高的糖類或牛油來替代，購買市售甜食的話，則要讀懂「營養標籤(Nutrition Facts) 」，注意攝取量。

新春佳節期間充斥著各種大餐甜點的誘惑，從巧克力、年餅、果凍、年糕、湯圓、柑橘、到含糖或酒精飲料，一不注意就容易卡路里爆棚；加上聚會時本就大魚大肉，許多人過年玩牌打麻將時，也少不了零食擺在一邊隨時解饞，過年期間已大魚大肉，若不注意糖分攝取量，很可能屯積肥肉甚至失去健康，就得不償失了。

吃對時間 脂肪不囤積

吃三餐要定時，吃甜點也要選對時間。吃的時間不對，容易囤積脂肪，根據研究顯示，一種稱作BMAL1的蛋白質，是導致體內脂肪囤積的元兇。BMAL1具有促進細胞分裂並製造新脂肪細胞的功能。在夜間，BMAL1更傾向將食物「同化」並儲存在體內；而在白天，BMAL1的能量會降至最低，換句話說，所攝入的食物更容易被消耗利用。

科學研究顯示，BMAL1運作最低的時間是下午2時至3時，也就是俗稱的「點心時間」，因此嘴饞的各位更應該選擇在這個時間吃甜食，較不容易發胖，反之越晚吃會越容易轉變成脂肪。

至於甜點的選擇，最好選擇碳水化合物較少、含有優質脂肪、以及經成分改良變成較低熱量的甜食，比較沒有負擔；優質脂肪的甜食包括黑巧克力、酪梨、優酪乳、堅果等；而含添加糖、果糖、澱粉的食物，碳水化合物含量高，例如糕點、糖果等，應適量食用，

自製甜食 能把控成分

註冊營養師譚曉芳表示，市面上的甜食肯定加入一定分量的白砂糖、添加糖，最好能在家自己做甜食，採用更優質的糖類，並控制加入的糖分；她表示，許多人以為不含卡路里的「代糖」(Sugar Substitute)吃多可能有反效果，但很多研究已推翻這個說法，建議偏好吃甜的民眾不妨轉用代糖。

年長者更應選用更好的食材，例如買黃油時可遵照「營養標籤(Nutrition Facts) 」，原則上避開使用糖分、膽固醇(Cholesterol)、飽和脂肪(saturated fat)、不飽和脂肪(trans fat)較多的成分；她也推薦喜歡在家煮食的民眾可瀏覽eatright.org，網站上的食譜都是根據人體營養所定的成分，民眾在享用美食時亦能照顧健康。

喝水充足 柑橘別過量

農曆春節期間，華人喜歡吃柑橘，取其「大吉大利」之意。註冊營養師陳悦迎則提醒，部分民眾以為柑橘是有營養價值成分的水果，在新年之中沒控制食用量，一天四、五顆不在話下，但考慮到人體同時間還要消化年菜、飲料的熱量，水果也不能吃得過量。

此外，新年期間很多人喉嚨痛、發熱氣，就是因過度攝取零嘴，又沒有喝足夠的水所造成，提醒一天須維持飲用2000毫升的水。

科學計算 運動耗熱量

說到底只有運動才能有效果的消耗掉攝入的熱量，譚曉芳表示，一天之中消耗的熱量大於吃的熱量，就能達到減肥作用，民眾在做運動時可稍微計算，今天要做多少運動才能換來多少份量的甜食；從運動角度來說，她建議民眾可做一些抗阻力訓練(resistant training)，可快速消耗熱量。