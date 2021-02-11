民俗篇／事業求財、升官加薪 5招教你開運

改善辦公桌擺設，有助升官加薪。(本報資料照片)

新年到，覺得自己在事業上總是缺了點好運氣嗎？不妨花點小錢買一些開運物品，幫助你在新的一年甩掉工作的沉悶，迎來好財運及長官提拔。

辦公桌上擺設植物盆栽、木製品，或是細長型擺飾、綠幽靈、綠髮水晶等，都有助於在工作職場事業上的財運或加薪、紅利、獎金、業績運勢。擺設在辦公桌的南方或東北，招財效果更加乘。

想要升官 擺設燈光物品

辦公桌上擺設細長型擺飾、綠幽靈、綠髮水晶等，都有助於在工作職場事業上的財運或加薪、紅利、獎金、業績運勢。(本報資料照片)

在辦公桌上擺設燈光，律動、搖擺、旋轉的物品，或是三角、五角、六角、八角、心型、星型、菱型、幾何造型的擺飾，紅兔毛、紅幽靈、紅髮水晶等，則有助於事業上的升官或升遷、考績、考運、面試 運勢。

如果你是長官，你的辦公桌一定要比下屬稍高，否則會容易管不動人；如果是職員想要升官加薪，可以在辦公桌的四個腳墊上硬幣，辦公桌最下面的大抽屜裡的四角，也黏上硬幣後，再貼上一層紅紙。

想遇貴人 左方可放桂花樹

以自己的辦公桌來看，左邊是貴人方，可以放置桂花樹。(本報資料照片)

以自己的辦公桌來看，左邊是貴人方，可以放置桂花樹、桂花葉或是任何大圓葉類植物，可以幫你招貴人，人際關係旺旺。

裁員 靠邊閃 座位上披外套

想要保住自己的工作，可以在座位上披一件外套。(本報資料照片)

想要保住自己的工作，可以在座位上披一件外套，但一定要是正式的西裝外套或是貴氣逼人的外套，不能是平時邋遢的工作服；最好每周換一次。

另外，在辦公桌中央的抽屜（鍵盤抽屜也算）的底部，黏上古銅錢（俗稱龍銀），外面再貼上一層紅紙。

要防小人 右邊放仙人掌

辦公桌右邊是小人方，可以放置仙人掌擋煞。(本報資料照片)

辦公桌右邊是小人方，可以放置仙人掌擋煞，但老師說，如果真要放仙人掌，放在座位後方比較好，如果座位後方沒地方擺，再放在辦公桌右邊。

另外，也可在辦公桌上擺設大型黑色物品，最好是不能隨意搬動的，例如有一定重量的文鎮，或是盆栽的花盆；個人隨身也可以佩戴黑曜石等擋煞寶石。