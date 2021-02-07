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年菜篇／賓主盡歡 八寶飯過年添喜氣

本報訊
八寶飯
八寶飯

八寶飯是上海人在過年時必吃的甜點，雖然市面上很容易買到，但是八寶飯很簡單， 自己做可以控制甜度。唯一麻煩的就要買不同的蜜餞類，所以不妨一次做上3、4碗，送給朋友做伴手禮十分理想。

或者像現在許多店家把八寶改成只有四寶。我覺得八寶中不可少的是橘餅、大紅豆和桂圓肉，蒸過之後味道融合，十分合味。沒有桂花醬也可以不用，把糯米改成蒸熟壓碎的芋頭，可以做成「八寶芋泥」，也很好吃。

材料

圓糯米2杯、豬油2大匙、豆沙½杯、紅棗4粒、冬瓜糖、桂圓肉、大紅豆( 甘納豆 )、橘餅、糖蓮子適量

調味料

白糖1大匙、冰糖1½大匙、桂花醬½茶匙、太白粉水適量

做法

1.糯米洗淨，加1⅓杯水，煮成糯米飯，趁熱拌入1大匙豬油和糖1大匙。

2.紅棗泡水至軟後切下棗肉，其他乾果也視需要，切小一些。

3.取1個大碗，塗上1大匙豬油，放入冰箱中冰10分鐘、使豬油凝固。

4.碗中排上各種乾果，再放入糯米飯，當放到一半量的糯米飯時，放入拍扁的豆沙，上面再舖上糯米飯。

5.入鍋蒸2小時。倒扣在大盤中。

6.用1杯水加冰糖煮融化，太白粉水略勾薄芡，放下少許桂花醬攪勻，淋在八寶飯上。

Tips

做甜點心要使用圓的糯米較有黏性。糯米不吸水，所以 1 杯糯米只要加 杯的水，放入電鍋煮成糯米飯即可使用。（本文取材自橘子文化事業出版《過年囉！歡喜團圓做年菜》）

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