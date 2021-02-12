民俗篇／財神這麼拜 財源滾滾來

春節期間，除了除夕圍爐外，許多民眾會初一到初五前往廟宇拜拜求財運。(本報資料照片)

農曆新年到了！除了過年出遊之外，大家肯定都會去拜拜祈求平安，然而在這個什麼都漲、薪水卻凍漲的年代，當然要拜一拜財神廟，祈求新的一年財運滾滾來！

不過如何拜財神爺？什麼日子拜最好？拜財神該說什麼以及準備什麼供品？本篇整理一次告訴你，下次去祭拜財神時，不妨也來嘗試看看！

什麼日子拜財神最好？

傳統來說，從除夕晚間11時至初五都可以祭拜財神爺，尤其初五是「最旺的日子」，因為這天是財神爺生日，不少公司行號也選在初五開工，準備甜食、牲禮迎接財神。

你的職業拜哪些財神？

一般人拜財神爺沒有細分，但實際上，財神爺有分為「文財神」和「武財神」，從事公務員、金融業、文教相關，要拜文財神，像是比干、范蠡等；而餐飲業、業務員、警察 ，則應該拜武財神趙公明、關公。

現在職業百百種，如果你不清楚自己的職業歸在哪類，有一個簡單的區分方法，舉凡用火、動刀器、從事粗重活就拜「武財神」。如果是靜態工作，像是行政、文書等就拜「文財神」。

進財神廟怎麼參拜？

拜財神廟有些基本規矩，第一，當你面對廟門時，需從右側的門進去，左側的門出來，切記勿踩踏門檻，這等同於「侵門踏戶」；第二，第一個祭拜的都是正門口的天公爐，並以「左手」插上三炷香，再依序拜主神及配祀神明，此外，注意神桌底下是否有虎爺，傳說財神在幫助信眾催財運時，虎爺能夠咬錢招財，千萬別忘記拜！

第三，祈求財神不要總說「請讓我發大財！」、「我真的好窮哦！」等空洞話語，先向財神報上自己姓名、地址等，並明確講出今年想達成的目標，再向神明祈求；第四，祭拜完畢後，線香要燒到二分之一以上，再拿回供品、燒金紙。

拜財神準備什麼供品？

供品方面，可以準備水果、糖果餅乾或甜的飲料，但酸鹹苦澀的食物別準備，而水果不要有蘋果 、蓮霧，因為前者音同「貧」，後者則是空心，可能漏財！糖果不要有核桃 酥、鳳梨酥等，因為不能「輸」；至於牲禮，需要當天現煮或新鮮現宰，若是拜武財神，不能準備豬肉，因為據說武財神趙公明與回教有淵源。

如何讓財神記得你？

除了拜財神祈願之外，可以向廟方購買發財金（錢母），每間廟的發財金有不同求法，大致上是信徒先向財神稟報姓名、住址，並說明求財原因，再擲筊請示神明是否同意。最後廟方會請信徒登記個人資料，若不清楚流程可以和廟方確認！

要注意的是，發財金不能隨意花掉，記得存入自己有在流通的戶頭，或拿來做生財工具的部分資金，才能發揮發財金最大的效用。如果生意順利有賺錢，別忘記這筆錢是向財神爺借來的，「常借常還」可以讓財神認識你，幫助你財源滾滾來！（聯合新聞網）