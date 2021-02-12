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十二生肖運程╱猴雞狗豬 諸事平安

本報訊

生肖安太歲提醒：

2021辛丑年輪值太歲為「楊信大將軍」，生肖屬「牛」者今年坐太歲，也稱「犯太歲」；生肖「羊」為正沖太歲，也稱「歲破」；生肖「龍」、「狗」則為偏沖太歲。依照開運習俗，此四生肖應在農曆正月十五日前，擇吉日到廟裡安奉太歲，或是祈點光明燈，祈求太歲星君護佑平安，消災解厄，穩定運勢，有助逢凶化吉。

●開創猴 喜事臨門

今年對猴朋友來說，是個充滿助力的一年，人緣暢旺的你，到哪都是受歡迎的開心果，工作跟感情都相當得意。受到「天喜」星入駐的影響，今年的你可望與交往對象步上紅毯，共享甜蜜的婚姻生活。

工作財運：

在職場上若能善用好人緣的優勢，積極向外發展，將能讓事業更上層樓，業績節節高昇。財運因受到「小耗」星的影響，除了開銷增多外，投資理財的表現也不如預期，需做好財務控管。

愛情婚姻：

桃花運勢興旺，單身者脫單機率大增，可從原本的朋友關係，順利升格為戀人。已婚的猴朋友跟另一半也有相互扶持、心靈相契的感覺，家中還可望增添新成員，讓家庭生活更甜蜜。

學習人際：

擁有功名吉星「攀鞍」星的加持，今年猴朋友在求功名的路上無往不利，參加國考成功機率大增，成績亮眼。人際關係上也非常順遂，身邊將出現貴人，在事業或生活上提供強大的助力。

家庭健康：

健康運偏弱，容易因天冷穿太少，或者下大雨沒帶傘之類的粗心大意而導致感冒上身。除了自身的健康要顧好之外，家中長輩的身體狀況也需多加留心，定期做健康檢查，有助於及早發現病情。

●靈活雞 逢凶化吉

有「天解」星、「解神」星入駐，加上跟金牛年「三合」的雞朋友，今年在遇到各種疑難雜症時，特別有逢凶化吉的好運。只要你沉穩應對並發揮智慧，靈活地化解危機，難關自然能迎刃而解。

工作財運：

今年雞朋友的職場運勢頗為順遂，所有難題碰到了你都能輕鬆過關，讓你的才幹備受上司賞識。財運興旺，除了正財收入佳之外，投資的眼光也十分精準，獲利相當優渥。

愛情婚姻：

感情上有機會遇到心靈契合的伴侶，讓單身多年的雞朋友終結孤單的生活。已婚的雞朋友可與跟另一半相約參加社團或心靈成長課程，讓彼此的心靈更貼近，共享美滿的婚姻生活。

學習人際：

在學習上的表現出色，只要徹底掌握好唸書或進修的進度，就能輕鬆獲得佳績。人際關係上較多是非，需提防身邊有小人眼紅你而暗中散播流言，但只要你保持沉著冷靜，傷害就會降到最低。

家庭健康：

因為生活忙碌，今年的雞朋友很容易處在一種精神緊繃的狀態，即使在家中休息仍不能放鬆，常會翻來覆去而失眠，白天也容易出現頭痛的狀況，建議要多讓自己抒壓，做個身體按摩或者去郊外走走，都是放鬆的好方式。

●養生狗 儲蓄實力

狗朋友要特別注意身體狀況，因為你很容易罹患各種大小疾病，或者因長期勞累而得慢性病，如何養生會成為狗朋友今年亟需關注的焦點，照顧好自己的身體，才不會過度消耗，保有作戰實力。

工作財運：

因「太陰」星的入駐，今年的狗朋友會受到許多女性貴人的幫助，或者從事跟女人相關的行業，如美妝業、醫美業、女性服裝業等，都會獲利良多。進財收入雖不錯，但開銷也增多，整體財務仍必須仔細規劃。

愛情婚姻：

在感情上，需依靠貴人相助才能順利認識合適的對象，若憑自己尋尋覓覓，恐怕多是落空。已婚者則容易跟另一半起爭執，要學會退讓的藝術，才能維持好彼此的關係，減少衝突。

學習人際：

今年的考運較弱，對仍是學子的狗朋友是比較吃虧的地方，不是沒時間做足準備，就是沒有正確掌握學習方向。在人際關係上也較多糾紛，常在不經意中得罪別人，言語中要盡量注意自己的措辭及語氣。

家庭健康：

無論是家人還是自己的健康，都是狗朋友今年需要留心的環節，很容易因忙得團團轉而疏忽健康狀況。建議要從自己開始，做好調養身體的計畫，並且鼓勵家人一塊養生，把身體當作最大的寶藏。

●自制豬 謹慎防災

今年的豬朋友要面對凡事勞心勞力，但收穫成果遠不如預期的窘況，心中難免感到失落，讓整個人精氣神更差。因此，豬朋友格外要冷靜克制，不要長期陷入低迷情緒中，也不要暴飲暴食，影響身體健康。

工作財運：

事業發展遇到瓶頸，同儕間競爭激烈，即使自己拚命衝刺，但最後卻是其他人被主管相中升官，讓豬朋友感到相當鬱悶。財務規劃上切記要保守為宜，絕對不可以投機炒短線，以免造成虧損。

愛情婚姻：

相較事業上遇到的種種阻礙，豬朋友今年的感情運順遂得多，單身者可多參加社交活動，遇到心儀對象並非難事。已婚者則擁有貼心的另一半，無怨無悔地陪伴你突破過層層難關，讓彼此間相處得更甜蜜。

學習人際：

學習進度不如預期，不是沒辦法掌握課業重點，而是因外務太多，干擾到靜心修習的時間，考前需做足準備，以免功虧一簣。人際關係也不怎麼順遂，容易跟人意見不和，宜耐心溝通取得共識。

家庭健康：

自己與家人的健康運都偏弱，最好相約一起做健康檢查，徹底瞭解各自的身體狀況。今年要格外注意飲食習慣，不要動輒大吃大喝來抒壓，也不要飲酒過度來解悶，調整好身心狀況，才能立於不敗之地。（雨揚居士）

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