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1/9「線上健保講座」邀請您共襄盛舉、還有機會抽大獎

紐約訊

世界日報與紐約州健保市場將在1月9日(周六)下午攜手舉辦「線上健保直播講座」，邀請紐約州健保市場導覽員，以直播方式演講紐約州健保市場開放申請健保福利日期及內容，活動還有現場Q&A、大抽獎環節，歡迎民眾報名參加。

本次活動邀請來自紐約州健保市場投保導覽員，同時也是Mothers and Babies Perinatal Network的健康保險計畫總監呂璦玲(Aileen Pan)，線上為大家演講「2021紐約州健保市場開放投保日期及福利」。Aileen畢業於賓漢頓大學(MBA學位)，在Mothers and Babies Perinatal Network已任職12年，擔任過健保註冊專家和導航管理專家。也因為Mothers＆Babies和NYSOH的合作關係，讓她有更多機會透過母語中文幫助到更多的新移民。

在Aileen演講結束後，主辦單位也會開放20分鐘的現場問答環節，有任何問題的民眾，歡迎到時線上留言發問。另外，在問答環節結束後，主辦單位也將在現場抽出十名得獎幸運兒，獎品包括高級按摩器、多功能電壓力鍋、自動洗牙機、以及保溫杯。

更多健保相關計畫，請拜訪紐約州健保市場網站，該網站提供中文頁面，https://info.nystateofhealth.ny.gov/TraditionalChinese，或可致電，免費比較當地健康保險公司的計畫，申請財務支持，並選擇適合您的計畫。同時，也可透過紐約州健保市場得到高質量的醫療保險計畫，如低保費、無保費、低自付費用、以及免費的預防保健。

世界日報健保線上講座將在1月9日下午1時30分至2時30分，於世界新聞網、世界日報YouTube頻道同步直播，歡迎關心健保的民眾準時上線觀看，取得更多相關資訊。詳細活動資訊請洽：718-746-8889分機6361，或上報名網站：bit.ly/wjhealthcare(請特別注意，欲取得當天抽獎號碼，需先上網報名)。

紐約州 健保

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世界日報攜手紐約州健保市場，舉辦「健保線上講座」

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