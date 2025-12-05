大家來寫書／王莉民《兩岸三代情》寫時哭又笑

我的頻道

王莉民
作者王莉民。
我出版第一本書「喝自己釀的酒」，之後在農會、社區教釀酒。陸續出版18本書，內容以發酵養生美食為主。這「兩岸三代情」寫我們上一代這一代和下一代的故事。有笑有淚有悲喜，我們有共同的回憶，相信大家會有同感。

當時我們每周聚會一次，交流在臺灣在美國和回大陸的經歷，大家各說各話，我整出來，再討論同時聊聊新話題持續了兩三年。完工後分給長輩小輩看看。老一輩看的老淚縱橫，畢竟抗戰、內戰他們在顛沛流離中度過。我們這一代經歷了臺灣傳奇，從貧困堅苦到安樂富足臺灣錢淹腳目。聊起往事喜多於悲，大家開心的互相吐槽吹捧打氣，大陸友人看了覺得新奇有趣。我女兒看了說：媽我以後要對你好一點。你們小時候聽老的，老了又聽小的，好慘。

當時寫兩岸三代情，說是嘔心瀝血也不誇張，寫的時候又哭又笑，甚至捶桌子踢板凳…喜怒哀思悲恐驚，各種情緒都有，難以下筆。心情平復後振筆疾書，寫完放一兩天，心情平靜再修改，刪除那些激動煽情的文字。這本書有我們共同的回憶，有上一輩的念想，更值得下一代細讀。

兩岸三代情。
