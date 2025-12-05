大家來寫書／張光敏《捫蝨論天下》創作不墜

作者張光敏。

中學時蒙良師誘導，接觸古典文學，無不背誦，扎下日後中文基礎。大學自修無輟，以師法古人「下筆如有神」自勵，陸續發表散文及小說。花甲重拾禿筆，以時評、信札、古典詩詞、長篇回憶錄為主。一則遂平生之志，二以示子孫，令知其祖焉。

「創作」是一含意頗廣之名詞，非僅文學也。幼時作文是苦差事。老師出題，50分鐘內需成篇。吾屢搜索枯腸，至下課鈴響，仍擠不出一言半語。然升學 須經三次聯考，作文至少佔20分，豈能輕忽？故我輩作文之才，多少源於升學壓力。

及齡後興趣萌芽，漸展露各人之志。中學始習古文，份量逾教材八成。吾幸蒙數位學養豐富、口才便捷良師，誘發古典文學之門。且恪守常規，將雙圈之文及摘選四書，即「中國文化基本教材」，背誦爛熟。不想這「無心插柳」工夫，竟成吾此生中文之磐石。粗計中學六年所讀約150篇古文，加上論語孟子，就現代人而言，尤其是自然科學從業者，聊具一格。若能嫻熟，則下筆為文，引經據典，亦當足矣。