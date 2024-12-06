大家來寫書／「讀經札記」

「讀經札記」封面

人的一生主要兩件事：學習與工作學習，從出生到死亡學習是不停止的。學習可以分成兩大部分，即從書本學習和社會實踐學習。聖經中所紀述的都是上帝透過先知和使徒對世人的啟示和信息，是基督徒信仰的總綱和處世規範，是真理，信徒必讀。

我們以虛心和虔誠的態度努力吸取靈命之糧，以提高自己的靈性，並從學習中的問題提出來請教導師和前輩，以期達到更高境界，然後再帶著問題深入研讀。

作者在「羅省華人 宣道會」已有30幾年，成為基督徒也有20多年。教會中有許多兄弟姊妹十分認真的學習神的話語並付諸行動。其中如高壽107歲的毛高立貞姊妹，通讀聖經七遍，是我們的楷模；有虔誠為主工作的陳王作君夫婦，到台灣為印尼 移工傳福音，使許多印尼移工成為基督徒；有一心為傳福音不畏艱險到緬甸 ，巴西…等國家宣教的喬李秀卿姊妹，以及她的夫臣喬問桓弟兄熱心為主內弟兄弟姊妹服務；還有終生為主宣教，退休後不辭辛苦到德咫植堂的周華張主任牧師；還有默默無聞地為教會創辦英語班和入籍班的龔詩煌弟兄，大家都親切的叫他龔校長。而學校的老師都是教會弟兄姊妹，他(她)們利用周末休息來教導學生，傳福音。 「華人宣道會英語班和入籍班」成為遠近聞名的名校。讓許多新移民受益，並成為「羅省華人宣道會」的會員。

以上只是幾個例子，還有很多，限於編幅無法一一列舉。他們都是我們學習的榜樣，向他們致敬。