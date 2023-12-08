大家來寫書／82歲沈秀青談「草根大使當年勇」

沈秀青（中）和先生（右）與兒子（左）。（記者楊青／攝影）

舊金山 八旬文友沈秀青新書「草根大使當年勇」近日出版與讀者見面，82年的甜酸苦辣五味雜陳，在她風趣幽默的文字中，更見人生的樂觀與勇氣。

82歲沈秀青新書《草根大使當年勇》出版。（記者楊青／攝影）

採訪的過程，沈秀青一路笑聲。她說，此次得先生和兒子陪伴，專程從舊金山南下洛杉磯，為自己的新書「草根大使當年勇」簽名。過去一年，她爭分奪秒將生命中經歷的人和故事寫出來，是對自己人生的交代，更是給家人和後代最好的禮物。

在新書發表會上，沈秀青（中）接受世界日報總經理李銘鑌（左）贈送禮物。（記者楊青／攝影）

沈秀青表示，自己是世界日報忠實讀者， 2017年時候看到一則消息說大家來寫書，一位作者寫了自己的當年勇，「我想，我自己當年也很勇啊，我也可以把自己的故事寫下來」，她特別感謝世界日報給她機會，讓家人和朋友們一起分享自己的人生故事。

「草根大使當年勇」就這麼誕生了。秀青老人說，她年輕時候就喜歡寫些東西，但平常不太用心，寫書就不一樣了，過去一年，每天爭分奪秒，因為不想浪費任何時間，因為82歲了，惜時如命。

82歲沈秀青第一本書《草根大使當年勇》今日出版。（記者楊青／攝影）

台灣雲林土生土長的沈秀青，台灣中學畢業後參加市建會，那時台灣與美國有世界農村青年交換計畫，雙方互派青年互相學習。沈秀青因養雞養得好，經過鄉鎮、縣市和全國考試，成為台灣選派到美國來的代表，那時候她20歲。

新書發表會上沈秀青（左）分享自己的寫作經歷。右為主持人倪北嘉。（記者楊青／攝影）

1971年，30歲的沈秀青和先生決定移民 北美生活。先到加拿大 ，那是加拿大最不景氣的年代，先生在加油站幫人加油，老闆很賞識他的勤快，送他去學習專門的修車技術。沈秀青帶著七個月的身孕，和先生一起打拚，「當時口袋只有960元台幣，年輕的時候真的不怕，硬闖下來的」，她說，好在朋友的姐姐在加拿大給他們很大的幫忙，這些年除了自己的努力，也遇到了很多貴人幫助，最終在美洲大陸上紮下根來。

沈秀青說，移民美國半個世紀，辛苦，非常辛苦，但自己和家人都非常勤勞，全心投入，最終有所收穫。這就是生活的真諦。