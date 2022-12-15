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大家來寫書／黃紹吾《黃紹吾回憶錄》創作感言

黃紹吾
黃紹吾
黃紹吾

本人出生於中國湖南湘鄉，少小離家至今已有80餘載，我今年已經走過90個春秋。在這垂暮之年，得以看到自己的《黃紹吾回憶錄》一書問世，實屬此生一大快事和莫大的慰藉。

總以為我這一生坎坷的經歷就這樣翻篇了，猶如一顆小小的露珠在晨曦中微光一閃馬上消失，化為烏有。

在我的人生的旅途中，經歷了超年求學、赴台流亡、投入軍旅、學成經商、興辦學校直至赴美定居，不乏驚濤駭浪，也有幸運坦途，充滿了辛酸苦澀和甘甜幸福；在我最困難的時候，幸得貴人和恩人的扶持，得以就吉避凶，衝過險灘，歸入正道。

自己回顧了一下，如果在關鍵時刻能夠及時轉向，完全可以消災避難，可是人生旅途本來就是一條單程道，不可重複。本想寫下一點東西讓晚輩們從中讀出一些端倪，遇到關鍵時刻能夠及時轉向，在自己的成長過程中不無裨益。

這種思緒一直縈繞在心中，苦於一時無法實現，自己執筆在手，卻腦袋空空。人生苦短，轉瞬即是遲暮之年，眼前茫茫，白髮蒼蒼，正在躊躇之際，幸得友人鼓勵和幫助，經過兩年的努力，終於完成了初稿。

2022年來，得益於世界日報的協助，《黃紹吾回憶錄》終於問世，實現了我晚年的心願。目前我已經功德圓滿，可以安享餘年了。

黃紹吾《黃紹吾回憶錄》
黃紹吾《黃紹吾回憶錄》

世界日報

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