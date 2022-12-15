大家來寫書／丁證霖《自由主義的真諦》創作感言

丁證霖

世界日報讀者叢書接納了我兩本書的出版，謹表謝忱！《重新認識京劇 及戲劇雜談》和《我的自由主義的文史哲經文選》書中選文雖所涉的學科領域不同，但都是我的自由主義思想的闡發和應用。這兩個集子收集的文章，幾乎全部是1991年底依親 移民美國後，發表在美國中文報刊或大陸網站的文章。

在大陸時學習和工作的時間，大多傾注在了教育 學學術研究上。到了美國，釋了重負，有了發揮自己廣泛興趣的機會和時間，這些研究興趣涉及戲劇、文學、史學、哲學、經濟學及時政等領域。無論是在大陸還是在美國作出的文化探索成果，全都貫穿了我的自由主義的思想。

那麼，什麼是自由主義呢？

我的自由主義不是經濟學上的說法，而是現代的社會自由主義中的主流——進步主義。20世紀的世界潮流之一是社會主義，西方的主流是民主社會主義，杜威是其理論旗手，不遺餘力地反對極權主義。

關於社會自由主義陣營的內涵和外延，可以讀我的選文《對余英時的另類看法》，進步主義的哲學根基是杜威的實驗主義。杜威是世界傳統哲學的掘墓人，又是現代哲學的開創者，因為杜威宣告了本體論及形而上學（西方哲學的概念但不包括恩格斯的解釋）必須被驅逐出哲學學科，從而建樹了以人民生活民主化和科學化為出發的實用行動理論，並用實用主義的教育來實現人性的改造，從而達到社會的改良。