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12屆「大家來寫書」新書發表會今舉行 31本精采創作

洛杉磯訊
大家來寫書進入第13個年頭，邀集文友們加入。(本報檔案照)
大家來寫書進入第13個年頭，邀集文友們加入。(本報檔案照)

世界日報「大家來寫書」活動已歷12年，在最近新冠疫情大流行的兩年多，激發宅在家的潛在作家們特別有感，促使他們埋首案牘、振筆疾書；或是整理舊作匯集成冊，為這個遍及美、亞兩洲華人社會的寫書活動，今年再添31部新作品；且今年也是因疫情而暫停的實體新書發表會，再度在洛杉磯世界日報大樓舉辦。

在今年的作者和新作品中，連續12年參與寫書、住在南加州的退休工程師暨中文學校教師蔡季男，同時出版「童詩與兒歌」、「文字的對話」兩本新作。這兩本精裝書的插圖，都是由他四位孫子所畫；且「文字的對話」一書是他教授孫子寫書法與學中文的秘笈，堪稱是他給孫輩的傳家寶。

不讓蔡季男專美於前，自2017年來已參加六屆活動的蔡源佑先生，再度與孫女蔡靜雯連手出版「天使之城─洛杉磯印象」一書。這對爺孫去年也寫下「閒話東方巴黎─上海」表達對故鄉的懷念。

已由世界日報出版六本書的李耀增，再以今年的第七本著作「美中扎記」，延續前六冊「旅美散記」，記錄他個人輝煌的出版事蹟。同樣的這本書初稿，得到他女兒和孫女編排校對，他徜徉在寫作與濡潤親情的幸福中。

除了前述四位作者是寫書活動的常青樹之外，本屆作者董昌立、招嘉政、施及、柯華、鮮于濤、何穎、景莊、郭一德和甘漢鑌等人，都參過至少兩屆以上。甘漢鑌去年也與文友蔡季男合出「新冠文書」，記錄疫情下的生活。

本屆31本著作，分由29位作者寫成。其中11位就住在南加州當地，另18位散居各地，包括紐約、德州、舊金山和拉斯維加斯等。其中李秀臻女士還是紐約華文作家協會會長，她的「藍海密碼」一書是由記憶中的許多密碼：也許是某次旅行中的一口海水；也許是雲上共吟的一首詩；一場沒來由的勇氣示範等串起，她在書中一一解密。

本屆還有很多值得一讀的好書，我們請作者們分享他們創作的過程，分述於以下兩個版面中。

「大家來寫書」自2011年開辦以來，寫作陣容因為今年的新加入作者而更壯大，使人數增加到316位，累計299本著作。開辦寫書活動是出於鼓勵全美華裔民眾為個人或家族留下文字及圖片紀錄，盼這些紀錄保留華裔在美洲大陸紮根的歷史，同時發揮文學創作的功能，以此為出發點，不少作者寫下個人來美前和移民後的生活，內含很多「人」的故事。而逐年來，作者們寫作範圍一再拓展，擴及自己的研究、學術論文、個人觀點、字畫、詩詞散文都有，題材多元。

寫書活動已進入第13個年頭，世界日報正迎接新的作品和更多的故事。詳情可以電郵[email protected]或電話 323-268-4892 分機291查詢。

2022年大家來寫書所有作品。(本報檔案照)
2022年大家來寫書所有作品。(本報檔案照)

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